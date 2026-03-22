Jorge Bava, el técnico "meticuloso" que cumplirá su viejo anhelo en Nacional y el "invicto" que no piensa perder

El área deportiva de Nacional vuelve a su plan inicial y avanza en las gestiones para concretar la designación de Jorge Bava como su nuevo entrenador. El exarquero, de 44 años, viene de dirigir a Cerro Porteño y está muy interiorizado con el mundo tricolor, donde en su etapa como futbolista fue referente y obtuvo ocho títulos locales, entre ellos cuatro Campeonatos Uruguayos.

Su antecedente más reciente fue en Cerro Porteño de Paraguay, donde fue despedido hace tres días a pesar de haber sido campeón de liga en la temporada 2025 y estar segundo en el campeonato 2026. Bava es un viejo anhelo de la actual conducción del tricolor, que incluso antes de ganar la elección había barajado su nombre públicamente.

También lo buscaron después de la salida de Álvaro “Chino” Recoba, pero finalmente no se pudo concretar porque estaba en plena pretemporada con el León de México. Sobre el ofrecimiento del Bolso, Bava le dijo a Sport 890 en junio del 2024: “Sin duda que me movió bastante el piso. Es sabido, no niego y no oculto que es un anhelo personal que tengo. De repente el pesar más grande es que no hayan coincidido los momentos”.

Jorge Bava y las medallas que ganó en su carrera como entrenador. Foto: Estefanía Leal.

El posible nuevo técnico de Nacional se define como “exigente y meticuloso” y pone como prioridad el vínculo con los jugadores: “El ser honesto y frontal es un invicto que no tengo pensado perder; siempre ser frontal con ellos. El jugador agradece cuando uno es honesto hasta en el peor de los casos”, le contó en un mano a mano con Ovación el 22 de diciembre del 2025.

Como técnico, Bava tiene en su haber ocho títulos, que incluyen la liga colombiana con Independiente Santa Fe y los dos trofeos en suelo paraguayo. En Liverpool hizo historia al darle la primera Liga AUF Uruguaya de su historia y emigró con cinco copas en la espalda sumando el Apertura 2022, la Supercopa Uruguaya 2023, el Intermedio y el Clausura de ese año. “En Liverpool se vio más la idea por el tiempo que estuve, por la cantidad de jóvenes que tuvimos y los fuimos formando; ya en Santa Fe y en Cerro me tocó llegar con un equipo armado”, reflexionó.