Retrocedió un casillero: Nacional perdió más puntos de los que ganó en el Apertura y se le hace cuesta arriba

"Queríamos confirmar cosas que no logramos”, esa fue parte de la declaración de Jadson Viera al término del partido donde Nacional volvió a perder en el marco del Torneo Apertura, esta vez fue ante Defensor Sporting.

Es cierto que el contexto planteaba dificultades como jugar de visitante en una cancha que no es sencilla, nuevamente la baja de Sebastián Coates y las ausencias de Maximiliano Silvera -también lesionado- y del suspendido Maximiliano Gómez, pero todo pareció mejorar cuando rápidamente el Bolso se puso en ventaja por Luciano Boggio.

El volante -de lo mejor de Nacional junto a Nicolás Lodeiro y una buena primera parte de Tomás Verón Lupi-cerró una jugada un tanto fortuita, pero que le dio a Nacional la ventaja como para jugar más tranquilo.

De todas maneras, la tranquilidad pasó por momentos a letargo y pasó -obligado en parte por la postura de Defensor Sporting- a cuidar su propio arco más que ir en busca de un segundo tanto que encaminara el juego.

Cedió la pelota y la Viola fue en busca del gol del empate y lo encontró. Uno de los tantos centros que llegaron desde las bandas nació del pie de Nicolás Wunsch -de enorme despliegue y figura del partido- y terminó en la cabeza de Alexander Machado que venció a Mejía y lo igualó antes del descanso.

La preocupación apareció dentro y fuera del campo porque no solo hinchas, cuerpo técnico y jugadores veían cómo se esfumaba la diferencia, sino que también seguían de cerca el estado sanitario del Diente López que no salió a jugar el complemento luego de acusar un dolor -aparentemente muscular- en su pierna derecha.

Y fue precisamente en el complemento donde se volvió a ver el Nacional de otros partidos. Al que le faltaron ideas. Al que se le cansó Nicolás Lodeiro y el fútbol poco a poco desapareció. El que a pesar de eso tuvo chances claras de empatarlo como el cabezazo de Tomás Viera que pegó en el palo o el remate un tanto incómodo de Gonzalo Carneiro en el final. Al que de todas maneras se lo dieron vuelta y se fue con las manos vacías.

Lucas Agazzi en la marca de Juan Cruz de los Santos en el partido entre Defensor Sporting y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Axel Frugone -otro de gran partido- corrió prácticamente desde su área hasta la de Nacional para habilitar a Santino Bruschi que observó la trepada de Lucas Agazzi quien asistió a Brian Montenegro que puso el 2-1 final.

“De parte de los jugadores hay fuerza” y “yo estoy bien”, fueron otros de los conceptos que dejó Jadson Viera al término del encuentro. Pero también admitió: “Nos costó, es una derrota que duele. En el segundo tiempo fuimos superados, no lo sentí al equipo”.

Son tres derrotas en los últimos cuatro partidos para Nacional, tres derrotas en siete encuentros del Torneo Apertura y un saldo que demuestra que perdió más puntos (11) de los que ganó (10) en lo que disputó en el primer certamen del año.

El festejo de los jugadores de Defensor Sporting tras el triunfo ante Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

“Ellos hacen un esfuerzo, estamos armando este plantel y también una línea defensiva nueva. Hay jugadores nuevos que les cuesta un poco más”, manifestó Viera, pero no puede pasar desapercibido que el Apertura se le puede complicar y que la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina.

Lo bueno que mostró ante Wanderers donde ganó, fue superior y el hincha se fue conforme o incluso lo que se vio con chispazos en la primera parte de la pasada jornada, se fue desmoronando y la molestia de los fanáticos que llegaron al escenario del violeta es una prueba de que Nacional sigue en deuda y que además, retrocedió un casillero.