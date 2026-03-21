Preocupación Nacional: el Diente López salió sentido y se suma a la lista de lesionados que tiene el tricolor

Era todo alegría para Nacional: ganaba 1-0 y no sufría mucho ante Defensor Sporting en el Luis Franzini por la séptima fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, se dio una situación que encendió las alarmas en el equipo visitante y fue la lesión de Nicolás López.

Cerca del final de la primera parte, el Diente cayó al suelo y se sujetó la pierna con un claro gesto de dolor en el campo de juego del conjunto fusionado. A pesar de esto, se levantó y terminó la primera parte adentro de la cancha.

No fue lo único malo que le pasó al equipo que dirige técnicamente Jadson Viera porque en el minuto 43 la viola alcanzó la igualdad. Después de un buen centro de Nicolás Wunsch, Alexander Machado ganó de cabeza para estampar el 1-1.

Por la molestia que sufrió, el Diente no salió a jugar el segundo tiempo y se sumó a la lista de lesionados que tiene el entrenador Viera. El otro atacante albo que está en sanidad es Maximiliano Silvera, quien padeció un desgarro.

La otra baja encuentro ofensiva que tuvo Nacional para este encuentro en el Parque Rodó fue Maximiliano Gómez debido a la roja directa que vio el partido pasado ante Wanderers. Si bien le dieron dos fechas de suspensión, Nacional pedirá la rehabilitación ya que no es reincidente.

Por lo tanto, el futbolista surgido de las formativas de Defensor Sporting estaría a la orden de Viera para el duelo ante Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 en el Gran Parque Central.