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El País Ovación Fútbol

Nacional el martes en el GPC y Peñarol el miércoles en Florida: cómo se juega la fecha 8 del Apertura 2026

La octava fecha de la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya se juega entre semana y tiene un clásico fijado para este jueves.

El País
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23/03/2026, 10:42
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Gonzalo Carneiro en el partido entre Defensor Sporting y Nacional.
Gonzalo Carneiro en el partido entre Defensor Sporting y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

El calendario se aprieta esta semana porque la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 se juega entre martes y jueves, mientras que el viernes empieza la novena.

La octava jornada de la Liga AUF Uruguaya empieza este martes con tres partidos, entre ellos el de Nacional y Cerro Largo por la noche en el Gran Parque Central.

Luego de un comienzo en falso de la temporada a nivel local, con solo dos victorias en siete fechas y 10 puntos de 21 disputados, se terminó el ciclo de Jadson Viera y será el debut de Jorge Bava al frente del plantel tricolor.

Por otro lado, a Peñarol le toca viajar a Florida para enfrentar a Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos, el miércoles por la noche.

El equipo de Diego Aguirre lidera la tabla de posiciones junto a Racing, ambos con 16 unidades.

Luis Angulo se lleva la pelota en el partido entre Peñarol y Cerro en el CDS.
Luis Angulo se lleva la pelota en el partido entre Peñarol y Cerro en el CDS.
Foto: Leonardo Mainé.

La fecha culmina el jueves con dos partidos, entre los que se destaca el clásico entre Danubio y Defensor Sporting en Jardines del Hipódromo.

Fecha 8 del Apertura

MARTES 24

Deportivo Maldonado vs. Montevideo City Torque
Hora: 14:00
Estadio: Domingo Burgueño Miguel
Árbitros: Felipe Vikonis; Sebastián Schroeder, Daiana Fernández, Esteban Guerra.
VAR: Yimmy Álvarez, Diego Dunajec.

Liverpool vs. Central Español
Hora: 17:00
Estadio: Parque Viera
Árbitros: Bruno Sacarelo; Javier Irazoqui, Pablo Álvez; Lucas Andrade.
VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.

Nacional vs. Cerro Largo
Hora: 20:30
Estadio: Gran Parque Central
Árbitros: Leodán González; Héctor Bergaló, Juan ÁLvarez; Eduardo Varela.
VAR: Daniel Rodríguez, Andrés Cunha.

MIÉRCOLES 25

Albion vs. Wanderers
Hora: 14:00
Estadio: Luis Franzini
Árbitros: Federico MOdernell; Marcelo Alonso, Julián Pérez; Juan Cianni.
VAR: Andrés Cunha, Santiago Fernández.

Cerro vs. Juventud
Hora: 17:00
Estadio: Luis Tróccoli
Árbitros: Augusto Olmos; Andrés Nievas, Amador de Prado; Federico Río.
VAR: Daniel Fedorczuk, Richard Trinidad.

Boston River vs. Peñarol
Hora: 20:30
Estadio: Campeones Olímpicos (Florida)
Árbitros: Mathías de Armas; Agustín Berisso, Carlos Roca; Ruben Umpiérrez.
VAR: Jonathan Fuentes, Federico Piccardo.

JUEVES 26

Racing vs. Progreso
Hora: 13:00
Estadio: Parque Roberto
Árbitros: Andrés Matonte; Sebastián Silvera, Heber Godoy; Jonathan de León.
VAR: Diego Riveiro, Christian Ferreyra.

Danubio vs. Defensor Sporting
Hora: 16:00
Estadio: María Mincheff de Lazaroff
Árbitros: Javier Burgos; Martín Soppi, Marcos Rosamen; Kevin Fontes.
VAR: Diego Dunajec, Santiago Fernández.

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