Lucas Torreira con Ovación: "Sé que falta muy poco para el Mundial y no estar en la selección me hace muy mal"

Lucas Torreira termina su práctica con Galatasaray y se sube al auto rumbo a su casa. Con la mira fija hacia adelante, recuerda con cariño su modesto comienzo en tierras italianas. “No tenía la libreta de conducir y una vez que dejé la casita de Pescara, donde yo vivía con todos los chicos del interior, me fui por mi propia cuenta a un apartamento en el centro de la ciudad junto con Axel Müller. Todos los días era un trámite para ir a entrenar porque tenía que pedirle a algún compañero o esperar a que alguien esté libre”, rememora con una sonrisa.

La situación había cansado al volante y también a su padre, que un día lo sorprendió con una iniciativa concreta: “Recuerdo que se levantó y me dijo: 'Vamos hasta el banco, acompañame'. Pedimos un préstamo, porque yo en aquel entonces no ganaba lo suficiente como para poder tener un auto, y se lo pude comprar al peluquero mío. Increíble porque aparte yo no sabía manejar con cambios y tampoco tenía la libreta. Por suerte Alex sí podía manejar y nos daba la libertad de ir tranquilamente a los entrenamientos, que a mí se me hacía muy complicado”.

Lejos de considerarlo un momento negativo, Torreira lo toma como un sinónimo de fortaleza. “Es una linda anécdota porque en los comienzos todo fue sumamente difícil y cuesta arriba, pero está bueno pasar por ese tipo de situaciones y hacer el sacrificio de pelearla, como estamos acostumbrados nosotros. Hoy te la cuento y me enorgullezco; me hace sentir muy fuerte haber pasado por eso al comienzo de mi carrera”, señala en tono reflexivo.

Corría el año 2013 cuando, aun siendo jugador de la selección de Fray Bentos, viajó a Montevideo para hacer la prueba de aspirantes en Wanderers. Con jugar el primer tiempo en su posición natural ya le bastó para que lo eligieran. “Es increíble porque en el segundo tiempo faltaba un arquero y, como yo ya le había gustado a los dirigentes, me dijeron que ya podía descansar porque venía de un viaje de muchas horas desde Fray Bentos y me pusieron al arco”.

Su muestra de afecto hacia el Bohemio, el club que a fines de ese año le dio la posibilidad de viajar a probarse al Pescara junto con cuatro compañeros, es eterna. “Estoy recontra agradecido con Wanderers porque si no fuera por ellos nada de todo esto hubiese pasado”.

Sampdoria, Arsenal, Atlético de Madrid y Fiorentina forman parte de su trayectoria en suelo europeo. Pero el salto inesperado llegó el día que un referente lo contactó desde Estambul.

“Siempre le voy a estar agradecido a Fernando Muslera porque un llamado suyo cambió prácticamente mi vida. Ya son casi cuatro años que estoy en este club y me enamoré. Cada vez que me pongo la camiseta del Galatasaray es lo más hermoso, sinceramente. No lo digo de vendehumo porque no me gusta hacer ese tipo de cosas, pero me encanta jugar para este club, juego para ellos y no estoy pensando en mostrarme para que venga otro a comprarme. Yo vivo y respiro por esta institución y lo que más deseo es tener grandes momentos, seguir consiguiendo títulos y disfrutando de vestir esta camiseta”.

El día que fue capitán del club turco, el arquero de la selección le escribió: “Me dijo que se siente recontra orgulloso porque él fue parte de todo el camino que estoy construyendo. Aprendí un montón de él porque, más allá de ser un arquerazo, fue como un papá para mí porque en todos estos años me apadrinó y me enseñó cada rincón del Galatasaray, por eso estoy agradecido de haber compartido con él”.

Lucas Torreira ante Liverpool. Foto: @ltorreira34.

"No estar en la selección me hace muy mal"

Torreira fue elogiado por el campeón del mundo Alexis Mac Allister en la previa del cruce de ida ante Liverpool por Champions League: “Si tengo que elegir a un jugador del Galatasaray, elijo a Torreira, todos sabemos cómo juega en Sudamérica. Es un tipo muy duro y bueno con la pelota, así que espero algunos duelos con él”, afirmó.

Sin intenciones de exaltar su propio ego, el uruguayo prefiere la mesura, pero no escatima al escuchar el nombre de Federico Valverde.

“No me sorprende en absoluto su rendimiento. Lo conozco de haberlo tenido como compañero en la selección uruguaya y lo que está haciendo es increíble, lo demuestra cada fin de semana en Champions y en LaLiga. Se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y como uruguayo me siento orgulloso y feliz por él”.

Al respecto, profundiza: “Es una persona fantástica y sabemos lo que la ha luchado y que sus comienzos no fueron para nada fáciles en el Real Madrid. Tiene muy merecido todo lo que está consiguiendo y que ponga la bandera de nuestro país en lo más alto es muy importante. Le deseo siempre lo mejor y ojalá que en la selección también le pueda ir de la mejor manera como lo está haciendo en el Madrid”.

Lucas Torreira en el Mundial de Qatar 2022 con Uruguay. Foto: Nicolás Pereyra.

El fraybentino no oculta su sentimiento tras quedar afuera de la nómina de reservados de Marcelo Bielsa para los amistosos ante Inglaterra y Argelia y revela de qué manera lo gestiona: “Soy realista por momentos y sé que falta muy poco para el Mundial 2026, pero hay días que me ilusiono y otros en los que veo la realidad y, si en una lista de 35 jugadores no estoy ni siquiera preconvocado es porque o no soy del agrado del entrenador o él considera que hay jugadores mejores que yo, y es totalmente entendible”.

Y añade: “Yo tampoco puedo pasar todo el tiempo pendiente de algo que al final me termina haciendo mal porque a mí no estar en la selección me hace muy mal. No estoy hablando mal de los compañeros ni del entrenador porque se viene el Mundial y estoy seguro que él va a querer llevar a los mejores jugadores que puedan plasmar lo que él quiere dentro de la cancha. Tengo que seguir en mi camino ayudando a mi equipo y no me quiero volver loco porque necesito también disfrutar del momento que estoy viviendo, del Galatasaray, de mis compañeros y de cada competencia que juego. No es poca cosa que hayamos estado entre los 16 mejores equipos de la Champions League”.

Al ser consultado por Ovación acerca de si luego de su última convocatoria, que se produjo a fines de mayo del 2025, volvió a tener o no algún intercambio con Marcelo Bielsa, respondió: “No he tenido ningún tipo de contacto ni con él ni con el cuerpo técnico o gente de la selección, pero uno cada vez que hay fecha FIFA se ilusiona y está controlando el celular a ver si llega algún correo o mensaje. Pero sé que en estos días van a haber dos amistosos importantes y tampoco sirve echarle más leña al fuego porque la selección necesita estar concentrada y los uruguayos apoyar a la Celeste. Sabemos que se nos viene un Mundial y hay que apoyar, no hay mucho misterio en esto”.

Lucas Torreira ensaya una pirueta en el partido entre Galatasaray y Fatih Karagümrük SK por la superliga turca. Foto: @LTorreira34

Su deseo de jugar en Nacional

Torreira se define como una persona “sentimental” y en su lista de cuentas pendientes está jugar en Nacional. Sobre cómo nació su amor por el tricolor, contó: “Desde muy chiquito, algunos de mis hermanos son hinchas de Nacional y también uno de mis vecinos, que fue una persona muy importante para mí en el baby fútbol y me llevaba siempre a entrenar. Por él nace mi amor para Nacional, también por mi hermano mayor y uno de mis mejores amigos, que hoy está en Turquía conmigo y también es loco por el club”.

Más allá de la diferencia horaria de seis horas, está pendiente de los pasos del Bolso en el campeonato y de un jugador en especial: “Uno de mis mejores amigos dentro del fútbol es Maxi Gómez y me pone contento que esté vistiendo la camiseta de Nacional”.

El mediocampista se mostró agradecido con las muestras de cariño de los hinchas del club y con el gesto que tuvo Flavio Perchman: “Este último tiempo tuve una charla con él y me encantó que me haya llamado, que hayamos podido hablar y me contara cómo está el club. Ojalá un día, si me toca volver a Uruguay, que se me pueda dar ese gustito de jugar en Primera División porque no lo pude hacer desde muy chico y es un pendiente que tengo para el futuro”.

Ante la pregunta de si se imagina dentro de varios años jugando en el Gran Parque Central por Copa Libertadores, respondió: “Sí, me encantaría porque yo he vivido todo acá en Europa, he jugado todas las competencias y soy muy feliz acá, pero tengo esa espinita del día de mañana poder jugar en Sudamérica, pero no sé cuándo porque en esto del fútbol es muy difícil poder programar algo para el futuro al ser todo tan cambiante”.

Sin embargo, el foco de Lucas Torreira está en la actualidad. Lucas juega por él y por honrar la memoria de su madre, a quien lleva siempre en la camiseta. “El dolor más grande es no tenerla en la tribuna alentándome, es muy duro. Sé que nos hace mucha falta y se perdió un montón de cosas que me tocan vivir, como estar en Galatasaray y ser el capitán, pero desde un lugar no tan lejano me está guiando y mandando fuerza en los momentos complicados”.