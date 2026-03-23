Bellingham sobre el liderazgo de Valverde en Real Madrid: "Es un gran ejemplo de actitud"

Federico Valverde volvió a convertir un gol para el Real Madrid, esta vez en el triunfo 3-2 sobre Atlético Madrid en el derbi de la capital de España que se jugó este domingo en el Santiago Bernabéu.

Para los madridistas, el partido también tuvo el atractivo de la vuelta del inglés Jude Bellingham al equipo tras estar casi dos meses de baja por lesión, a causa de una distensión en el tendón de la corva.

Apenas terminó en encuentro, el joven mediocampista de 22 años señaló que está muy feliz de volver e hizo hincapié en el nivel de dos compañeros, que son líderes y "siempre están ahí" para ayudar al resto cuando los necesitan: el propio Fede Valverde y el brasileño Vinícius Jr.

En diálogo exclusivo para el canal del Real Madrid, el inglés valoró al principio el rendimiento del equipo como: "Muy bueno, como los otros partidos. El equipo está jugando increíble en este momento, defendiendo y atacando muy bien. Pero especialmente en los últimos tres partidos y eso por eso que estamos ganando mucho".

También destacó el empuje que sienten al jugar en el Bernabéu: "El ambiente es increíble, los fans esta noche estuvieron increíbles y este ambiente nos ayuda mucho. Por eso que el esfuerzo del equipo es muy alto, especialmente en los derbis y como contra el City. Todos los jugadores sentimos mucho a los fans cuando jugamos aquí".

Federico Valverde junto a Jude Bellingham. Foto: AFP.

Luego señaló que sintió su proceso de recuperación "muy largo": "Creo que fueron siete semanas. Muy largo, duro. Estuve muy triste durante mucho tiempo, pero ahora estoy feliz porque estoy con mis compañeros otra vez entrenando, otra vez en el vestuario con mis hermanos, estoy feliz".

Y al final, dijo sobre el nivel actual de Valverde y Vini: "Increíble, increíble. Ellos dos siempre encuentran la manera de elevar el nivel del equipo en los momentos difíciles y siempre están ahí para ayudarnos con las lesiones. Fede es un gran ejemplo de actitud y Vini nos inspira sobre cómo recuperarnos de momentos adversos".