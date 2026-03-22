Real Madrid 0-1 Atlético de Madrid en vivo: el Merengue no es efectivo y el Colchonero aprovechó por Lookman

Se cierra la fecha 29 de la Liga de España con un partidazo porque hay derbi en España y se enfrentan Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabeu (17:00 - ESPN) con presencia uruguaya en ambos planteles, pero con un solo futbolista titular que será Federico Valverde.

José María Giménez espera en el banco de suplentes por su oportunidad porque Diego Simeone optó por Robin Le Normand y David Hancko en la zaga. El Pajarito, por su parte, pasa por un gran momento porque sumó tres asistencias y cinco goles en los últimos siete partidos que disputó por toda competencia.

El partido además, tiene en juego puntos muy importantes teniendo en cuenta que Real Madrid buscará volver a quedar a tres puntos del líder, Barcelona, mientras que Atlético de Madrid apuesta a un triunfo que le permita superar a Villarreal y volver al podio de LaLiga.

PAJARITO ES TODO UN HALCÓN: Valverde ganó en velocidad y su tiro dio en el palo.



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¡GOLAZO ENORME DEL ATLÉTICO DE MADRID! La arrancó Julián Álvarez y asistió Giuliano Simeone para el gol de Lookman, que hace delirar al Colchonero. ¡1-0 contra Real Madrid en el Bernabéu!



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Real Madrid 0-1 Atlético de Madrid:

Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Dani Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Brahim Díaz, Vinicius Jr. DT: Álvaro Arbeloa.

Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, David Hancko, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Gol: 33' Ademola Lookman (AM) / 0-1.