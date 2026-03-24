Nahuel Herrera volvió de España tras su operación en el hombro: "Es una tranquilidad para mí y para Peñarol"

Nahuel Herrera, quien sufrió una lesión en el hombro y viajó la semana pasada a Madrid para operarse en una clínica de primer nivel, regresó este martes a Montevideo para continuar su proceso de recuperación bajo las órdenes de la sanidad de Peñarol.

El zaguero de 21 años viajó el martes de la semana pasada rumbo a España y lo hizo junto a su esposa y el consejero aurinegro Marcelo Solomita. Ya en la Madre Patria se sumó el representante del futbolista, Edgardo Lasalvia.

El jueves 19 de marzo, Herrera fue intervenido quirúrgicamente de esa lesión que sufrió en el hombro y luego de unas horas de observación fue dado de alta. El domingo, junto a las personas que lo acompañaron, el jugador asistió al clásico que Real Madrid le ganó al Atlético de Madrid con una gran actuación de Federico Valverde, hombre clave en la operación de Nahuel ya que Peñarol recurrió al Pajarito para tener referencias acerca de clínicas y médicos que traten este tipo de lesiones.

Una vez en suelo uruguayo, Nahuel Herrera habló con los medios presentes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, entre ellos Ovación, y comenzó diciendo: "La operación salió espectacular, los primeros días post operación fueron difíciles con bastante dolor pero ahora ya estoy pensando en la recuperación que viene por delante".

Sobre su recuperación expresó: "Me dijeron en España que el tiempo de recuperación sería de tres meses aproximadamente pero también depende de cada futbolista".

Al ser consultado si esta operación le podía retrasar una venta al exterior respondió: "No es algo que me ponga nervioso, para mí como para Peñarol ya estar operado es una tranquilidad. Si yo seguía jugando así se me iba a seguir saliendo el hombro y no iba poder tener regularidad, que es lo que todo jugador necesita".

Nahuel Herrera estuvo presente en el derbi de Madrid, partido en el que ademas convirtió un golazo Fede Valverde. "En tema infraestructura el Bernabéu es un disparate", agregó.

Sobre la buena disposición y colaboración del capitán merengue y de la selección uruguaya en el proceso de su operación, Herrera dijo lo siguiente: "Estoy totalmente agradecido con Valverde, una persona que esta a ese nivel y que se preocupe por mí y por el club, no me sorprende porque se que es una gran persona pero habla muy bien de él y me deja muy feliz. Es un ejemplo para todos nosotros."

Sin embargo, entre risas, agregó: "No pude hablar con él, le mande un mensaje por Instagram pero no me respondió, difícil que lo vea".

También agradeció a las personas que lo acompañaron: "Me sentí muy contenido, muy bien rodeado, tanto por mi novia que está en todo. Y después con Marcelo y "el Chino" (Lasalvia), que conmigo se portaron 10 puntos y voy a estar siempre agradecido con ellos dos".

Nahuel Herrera visiblemente dolorido tras la lesión que sufrió en el hombro en el cruce entre Peñarol y Danubio. Foto: Estefanía Leal.

Sobre su regreso a las canchas, dijo lo siguiente: "No hable con Diego Aguirre, solo con gente de sanidad. El plan en un principio es lograr que lo del hombro pueda cicatrizar bien y posteriormente empezar con movilidad y recuperar fuerza. Mi vuelta va depender de la evolución que tenga y lo que me vayan diciendo desde el club".

Herrera vivió el sorteo de la Copa Libertadores desde España y dijo: "En la Libertadores no hay que elegir, ya sea un rival mas accesible en los papeles o mas difícil, después todos se juegan la vida y no hay partido fácil. Es un grupo parejo y se verá partido a partido, buscaremos pasar de fase que es el primer objetivo que tenemos".

Finalizó haciendo referencia al sueño de jugar en Europa: "Todos de niño tenemos ese sueño lejano de llegar a esos lugares, yo estoy cumpliendo el sueño mas grande de mi vida que es jugar en Peñarol y después todo lo otro se irá dando, pero sería hermoso jugar en esos estadios".