Sanciones de la Comisión Disciplinaria AUF: nuevas multas a Peñarol y Nacional por banderas en las tribunas

La séptima fecha del Torneo Clausura dio de qué hablar tanto adentro de las canchas como afuera. Por un lado, Peñarol y Racing mantuvieron la forma y lideran mano a mano la tabla de posiciones con 16 puntos cada uno, mientras que Jadson Viera fue cesado luego de otra derrota de Nacional, frente a Defensor Sporting en el Franzini.

Por otro lado, la Comisión Disciplinaria de la AUF tuvo bastante trabajo porque en esta oportunidad hubo varios jugadores sancionados y multas para tres clubes: Liverpool, Nacional y Peñarol.

Por detectar banderas no permitidas entre la parcialidad negriazul, el club fue sancionado con una multa de 15 UR (unidades reajustables), que equivale a unos $ 28.673 (veintiocho mil seiscientos setenta y tres pesos uruguayos).

Por otra parte, los dos cuadros grandes fueron multados por la misma infracción de sus hinchas con 25 UR cada uno, una cifra que corresponde a unos $ 47.788 (cuarenta y siete mil setecientos ochenta y ocho pesos uruguayos).

Hinchas de Nacional en Las Piedras. Foto: Leonardo Mainé.

En cuanto a los futbolistas, el capitán de Peñarol Maxi Olivera fue expulsado tras cometer penal sobre Augusto Cambón de Cerro y recibió una pena posterior de dos partidos de suspensión de parte de la Comisión Disciplinaria. Mientras que Agustín Miranda de Cerro fue sancionado con un partido.

En la vereda de enfrente, Maxi Gómez fue habilitado para jugar el próximo partido tras la solicitud de Nacional para su rehabilitción condicional.

Aparte de los grandes, también hubo varios jugadores sancionados en otros partidos. Por ejemplo, cuatro personas de Montevideo City Torque: el entrenador Marcelo Méndez y su asistente Mauricio Quezada con un partido cada uno por "desobediencias", y los jugadores Pablo Siles con un partido por un "puntapié intencional" y Diogo Guzmán con dos partidos por "agresión".

Asimismo, de Liverpool fueron sancionados Matías Mir con dos partidos por "desobediencias y agresión" y Nicolás Garayalde por un "puntapié intencional". Y finalmente también fue sancionado con un partido el jugador José Cáceres de Juventud por "juego desleal".