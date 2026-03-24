Nacional recibe a Cerro Largo con un nuevo inicio, pero la misma obligación: hora y dónde ver el debut de Bava

Es imposible hacer un borrón y cuenta nueva porque las siete fechas que ya se jugaron terminarán -inevitablemente- afectando de una manera u otra el desenlace del Torneo Apertura, pero de todas maneras, el cambio en el cuerpo técnico del Bolso, tras la salida de Jadson Viera y la llegada de Jorge Bava, implicará una renovación que puede reflejarse en sistema, nombres utilizados y -lo que tal vez más espera el hincha- resultados.

Algo de eso —más allá del poco tiempo de trabajo— puede llegar a verse esta noche (20:30) cuando Nacional reciba a Cerro Largo en el Gran Parque Central, en un partido que tendrá la transmisión de DSports y los cables de Montevideo y el interior, así como también se podrá ver en streaming por Disney+ o AntelTV.

Es que más allá de que sea otro quien esté sentado en el banco de suplentes, la obligación que tiene el tricolor es la misma y es la de ganar. Hacerlo para intentar recortar la distancia con los líderes Racing y Peñarol, que en este momento es de seis puntos, y también para hilvanar una serie de resultados positivos que le otorguen confianza pensando en meterse en la pelea del primer certamen corto del año, pero también con la mira puesta a largo plazo y la Tabla Anual que tan importante le fue en 2025 para terminar ganando la Liga AUF Uruguaya.

Con todo eso en mente, se dará esta noche el estreno de Jorge Bava al frente del plantel principal de Nacional, un club al que ya conoce y en el que disputó un total de 189 partidos como jugador.

No se puede perder de vista que más allá de los resultados negativos -cayó en tres de los últimos cuatro partidos que jugó- Nacional también atraviesa un momento complicado desde lo sanitario porque acumula varios jugadores que estarán ausentes, por lo menos, para el partido de hoy. Nicolás López fue el último en sumarse por un “hematoma en cuádriceps derecho por un traumatismo directo” a una lista que ya tenía a Maximiliano Silvera y Juan Pintado. Sebastián Coates, lesionado en el clásico, es una de las incógnitas ya que está la posibilidad de que pueda estar a disposición. Bava tampoco podrá contar con el arquero Luis Mejía, que viajó a defender a Panamá.

Quien sí estará es Maximiliano Gómez que fue habilitado por la Comisión Disciplinaria que aceptó el pedido tricolor y de esta forma el atacante que lleva tres goles en el año, siendo el máximo anotador del club, estará a disposición del nuevo cuerpo técnico. Más allá de que le habían dado dos partidos de sanción, cumplió la mitad de la pena y al no tener antecedentes, puede regresar antes de tiempo y es una buena noticia para Jorge Bava.

Cerro Largo, por su parte, llega entonado a este partido porque luego de un comienzo dubitativo cosechó dos triunfos muy importantes -ambos 3 a 1- ante equipos que llegaban como líderes y los obligó a perder la cima del certamen.

Nacional vs. Cerro Largo

Nacional: Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Mauricio Vera, Nicolás Lodeiro; Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Juan Cruz de los Santos. DT: Jorge Bava.

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández; Lucas Correa, Alexis Piegas, Matías Fracchia; Sebastián Assis, Mario García; Gustavo Viera, Axel Pandiani, Maximiliano Añasco; Tiziano Correa. DT: Danielo Núñez

Hora: 20:30

Estadio: Gran Parque Central

Televisa: DSports, cables, Disney+ y AntelTV

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Héctor Bergalo y Juan Álvarez

Cuarto árbitro: Eduardo Varela

VAR: Daniel Rodríguez y Andrés Cunha