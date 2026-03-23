Jorge Bava fue presentado como DT de Nacional: "Invitamos al Diente a que sea el jugador que todos esperamos"

Este lunes fue presentado Jorge Bava como nuevo director técnico del Club Nacional de Football. Tras la salida de Jadson Viera luego de la derrota ante Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini, el conjunto tricolor ya tiene un sucesor que asume y ya dirige el martes ante Cerro Largo.

El exarquero de 44 años, que supo defender la camiseta blanca en su etapa como futbolista, vuelve al club pero esta vez como entrenador. Llega tras ser cesado recientemente de Cerro Porteño.

"No era oficial porque realmente porque no hubo comunicación hasta ayer de mañana (por el domingo)", dijo Bava al inicio de la conferencia de prensa de su presentación oficial como DT albo.

"Se pudo llegar rápidamente un acuerdo y en pocas horas empezar a trabajar. Muy contento con la posibilidad de regresar al club después de tantos años, en otro rol, con muchas más responsabilidades, pero siempre con el mismo cariño del primer día", declaró el entrenador.

El primer diagnóstico apenas asumir: "Es mucho más rápido que en cualquier otro lugar por la cercanía con el club y la liga, por eso el apuro de asumir y dirigir mañana. Por supuesto la demanda que tiene el club es ganar siempre".

Explicó la salida prematura de Cerro Porteño como "cosas del fútbol" y se lo atribuyó al cambio de directiva: "Era un riesgo que tenía cuando asumí. Habíamos sido campeones con Independiente Santa Fe (Colombia), pero hice uso de la opción de salida porque vi un desafío muy lindo (en Paraguay). La directiva nueva fue muy sincera: ellos no me habían traído y, ante los primeros traspiés, tomaron la decisión. Los tiempos coincidieron con esto y ni bien llego al país me desayuno con esta linda noticia".

Sobre la primera charla con Nicolás López, señaló: "Sí tuvimos una charla con él y con todo el plantel ayer. Justo el Diente estaba en sanidad y tuvimos un tiempo para hablar tranquilos. Con el mismo vaivén fluido que la última vez que hablamos en León (México). Es un jugador muy importante y desequilibrante en el campeonato. Invitarlo a que sea ese jugador que todos esperamos y deslumbre en la cancha como suele hacerlo. Nuestra obligación como cuerpo técnico es sacar lo mejor de cada uno".

Jorge Bava en su presentación como DT de Nacional junto a su cuerpo técnico. Foto: Leo Mainé

"Me imagino que fueron a buscar a un entrenador que conoce el medio, que conoce el club, a los jugadores, a los rivales. Imagino que fueron a buscar eso: conocimiento de todo lo que rodea al club", dijo al ser consultado por qué buscó la Comisión Directiva tricolor en él.

"Sería un error de mi parte querer venir e involucrar a los jugadores con algo que yo tengo pensado y estoy convencido que puede pasar en un futuro. Ahora hay que ser práctico, expeditivo, ya después tendremos semanas para trabajar en la idea de juego", declaró sobre su plan de juego.

Consultado por Ovación acerca de si tenía en el plantel para plasmar su idea de juego, respondió: "Creo que una cosa que aprendí rápido con mi primer salida es la de ser adaptable a las circunstancias, al equipo, a la liga, a la idiosincrasia y sobre todo a las raíces del club. Hacer una mixtura de todo eso y recién ahí delinear un modelo de juego que nos permita ser competitivos".