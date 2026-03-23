Nacional dio el diagnóstico de la lesión del Diente López y se suma a la lista de bajas para el debut de Bava

La expectativa está depositada en el Gran Parque Central para el partido de este martes (20:30) donde Nacional recibirá a Cerro Largo en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura y más allá de que lo relevante es lo que ocurra dentro del rectángulo de juego, en esta ocasión también se pondrá atención a lo que suceda afuera porque será el debut de Jorge Bava como entrenador.

Quien llegó el sábado a Uruguay, firmó el domingo con Nacional y este lunes brindó su primera conferencia de prensa, tendrá su estreno en el banco de un club con el que disputó 189 partidos como jugador y ahora tendrá su experiencia desde el otro lado de la línea de cal.

Más allá de hacerlo como local, no será sencillo porque se medirá a un Arachán que viene de bajar a dos de los líderes que tuvo el Apertura porque en las últimas dos fechas venció a Central Español y Deportivo Maldonado —ambos por 3-1— y buscará la tercera victoria al hilo en Montevideo.

A su vez, el flamante entrenador del Bolso tiene que tener en cuenta que tendrá a disposición a varios futbolistas porque son cuatro las bajas y tiene a un quinto futbolista en duda. El último en sumarse a esa lista fue Nicolás "Diente" López que salió sentido tras el primer tiempo ante Defensor Sporting y este lunes se confirmó su lesión.

A través de un comunicado, Nacional informó que el atacante sufrió "un hematoma en cuádriceps derecho por un traumatismo directo". Además en esa misma comunicación quedó establecido que "comenzó el proceso de rehabilitación en la Ciudad Deportiva Los Céspedes".

📌 Comunicado oficial de sanidad del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/EtZeBaiANt — Nacional (@Nacional) March 23, 2026

Pero el atacante no es el único con el que no podrá contar el entrenador porque Luis Mejía se sumó a la concentración de Panamá que disputará dos amistosos ante Sudáfrica y por lo tanto en su lugar estará Ignacio Suárez ocupando el arco tricolor.

A su vez, volverán a estar afuera de la nómina Juan Pintado y también Maximiliano Silvera que se recuperan de sus lesiones y no estuvieron en los últimos encuentros del Bolso. Por último está el caso de Sebastián Coates que es una incógnita porque evolucionó de muy buena manera de su lesión sufrida en el clásico ante Peñarol, pero con el debut de Copa Libertadores tan cerca, puede que Bava decida no arriesgarlo.