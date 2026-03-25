Boston River vs. Peñarol por el Apertura: hora, formaciones, dónde verlo y claves de un partido bisagra

En medio de mucha expectativa y con entradas agotadas para su sector, Peñarol sale nuevamente a escena esta noche y lo hace como visitante en Florida, donde enfrentará a Boston River desde la hora 20:30 en el Estadio Campeones Olímpicos por la octava fecha del Torneo Apertura que lo tiene al aurinegro como líder junto a Racing.

Con la meta de cambiar la pisada en lo que refiere a las salidas a otras canchas pero con la firme intención de volver a sumar de a tres para seguir en lo más alto del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2025, el Carbonero tendrá algunas variantes en el equipo inicial ya que la intención de Diego Aguirre no solo está en ganar, sino también en poder ir dándole minutos a todos los jugadores del plantel de cara al inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Luego de lo que fue la muy buena primera parte que el Mirasol tuvo el sábado frente a Cerro en el Estadio Campeón del Siglo, ahora del otro lado estará un Boston River que el fin de semana tuvo la vuelta de Ignacio Ithurralde como entrenador y consiguió su primera victoria en el Torneo Apertura.

Un solitario gol de Fredy Martínez le alcanzó al Sastre para lograr un muy buen triunfo como visitante en el Parque Abraham Paladino que lo alejó del último escalón de la tabla de posiciones.

Es que luego de un inicio de temporada endeble con apenas dos puntos en seis encuentros disputados con Israel Damonte como director técnico, la Sociedad Anónima Deportiva que comanda el área de fútbol de Boston River decidió un cambio de timón: sacó al entrenador argentino y apostó por un viejo conocido como Ithurralde.

Ignacio Ithurralde, entrenador de Boston River. Foto: Boston River.

Y Nacho comenzó con el pie derecho ya que no solo el equipo pudo sumar de a tres, sino que además, lo hizo como visitante en un escenario siempre complicado como el Paladino y logró también mantener su arco en cero.

Es que el Sastre venía con una marca de siete goles recibidos en sus primeras seis presentaciones en el Torneo Apertura con apenas dos tantos anotados.

Con ese envión anímico y futbolístico del domingo, Boston River saldrá a jugarle a un Peñarol que también llega con viento en la camiseta ya que tras vencer a Cerro por 3 a 1 el sábado por la noche en el Estadio Campeón del Siglo, consiguió su segundo triunfo al hilo y lidera el certamen junto a Racing, que mañana enfrenta a Progreso desde la hora 13:00 en el Parque Osvaldo Roberto.

El aurinegro buscará volver al triunfo en un escenario en el que la victoria le fue esquiva en la temporada 2025 frente al Sastre, que como local en el Campeones Olímpicos de Florida, buscará hacerse fuerte en una cancha en la que el último antecedente frente a Peñarol le es favorable: venció al Carbonero el 15 de agosto de 2025 por 2 a 1 en medio de los dos partidos que el equipo de Diego Aguirre jugó en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Racing de Avellaneda.

Ahora la historia es otra y si bien el Carbonero ya mira y mucho de reojo lo que será el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el mes de abril, sabe que no puede perder pisada en el plano local y es por eso que irá a la Piedra Alta con una sola meta: la de ganar.

Boston River, que empezó a recuperarse, también le apunta a la actividad internacional ya que jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana y tendrá como rivales a São Paulo de Brasil, Millonarios de Bogotá y O’Higgins de Chile tras haber dejado por el camino a Racing en la fase previa del torneo en el duelo de equipos uruguayos.

Diego Aguirre, DT de Peñarol, ante Cerro. Foto: Leonardo Mainé.

De todas maneras y más allá de los objetivos y de uno y otro en las copas, la atención de esta noche estará centrada en un partido muy importante para los dos en el Torneo Apertura, más allá de que ya entrada la octava fecha las aspiraciones de los dos son diferentes.

Peñarol, que es uno de los líderes, sabe que tiene la obligación de ganar para mantener esa condición y no relegar más unidades porque a pesar de ser uno de los punteros, el equipo de Diego Aguirre tiene 16 puntos sobre 21 por lo que dejó cinco por el camino hasta el momento.

La historia es totalmente diferente para Boston River ya que el Sastre solo tiene cinco de 21 y en lo que va del Torneo Apertura perdió 16 unidades, por lo que quiere empezar a recuperar terreno y no complicarse en el fondo de la tabla.

Con un equipo Mirasol que tiene, además de ganar, el desafío de seguir mejorando desde lo colectivo con nombres que empiezan a elevar su nivel, y con un rojiverde que de la mano de Ignacio Ithurralde quiere recuperar la buena idea futbolística que lo llevó a copas internacionales, el partido de esta noche promete atractivos varios en un Campeones Olímpicos de Florida que se vestirá otra vez de fiesta.

Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Foto: Enzo Santos.

Boston River vs. Peñarol