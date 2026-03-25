Albion vs. Wanderers en vivo por el Apertura: el Pionero y el Bohemio en un partido de seis puntos

A la cancha Albion y Wanderers para abrir la jornada de miércoles de la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. Ambos llegan afilados, de ganarle a Juventud y a Danubio, respectivamente, y se juegan en el estadio Luis Franzini (14:00 por DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores) un partido de seis puntos en sus aspiraciones por mantener la categoría. Ambos recuperan piezas clave para este partido.

En el Pionero vuelve Pablo Lacoste luego de estar suspendido por la expulsión ante Peñarol. El entrenador Federico Nieves tiene todo el plantel a la orden y seguramente repita el equipo que venció 1-0 a Juventud en Las Piedras con gol del Flaco Álvaro López. La duda estará en la zaga si es que Lacoste se gana un lugar o se mantiene Francisco Couture.

Por su parte, el Bohemio también recupera a dos hombres de experiencia: vuelven Gonzalo Freitas, que irá desde el inicio, y regresa Fabricio Formiliano a la zaga. Ambos habían sido expulsados frente a Nacional, en la derrota 2-0 en el Gran Parque Central por la sexta fecha. El equipo de Mathías Corujo tendrá una sola baja para el partido de esta tarde y será la de Darlin Mencía, porque el hondureño alcanzó las cinco amarillas.

Albion vs. Wanderers: alineaciones probables

Día. Miércoles 25 de marzo

Hora. 14:00

Torneo. Apertura, fecha 8

Transmite. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores

Albion. Sebastián Jaume; Andrés Romero, Pablo Lacoste, Ezequiel Burdín, Federico Puente; Tomás Moschión, Francisco Ginella, Leonardo País, Carlos Airala; Álvaro López, Hernán Toledo.

DT. Federico Nieves.

Wanderers. Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Leandro Zazpe; José Alberti, Nicolás Queiróz, Gonzalo Freitas, Jonathan Urretaviscaya; Joaquín Zeballos, Mateo Levato.

DT. Mathías Corujo.

Árbitro. Federico Modernell. Asistentes. Marcelo Alonso, Julián Pérez. Cuarto. Juan Cianni.

VAR: Andrés Cunha, Santiago Fernández.