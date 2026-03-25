Robo en el complejo deportivo de Danubio: se llevaron parte del calzado de los futbolistas

El complejo deportivo de Danubio ubicado en la ruta 101 sufrió el robo de indumentaria deportiva de sus futbolistas luego de que ingresaran a las instalaciones y se llevaran parte del calzado del plantel principal, de acuerdo a lo que informó El Espectador y confirmó Ovación.

El cuerpo técnico y las áreas de sanidad y utilería no sufrieron pérdidas materiales dado que se ubican en en otros vestuarios.

El hecho ocurre a solo horas del clásico que protagonizará La Franja este jueves ante Defensor Sporting en Jardines del Hipódromo a partir de las 16:00 horas en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura.

Cómo llegan Danubio y Defensor Sporting al clásico por el Torneo Apertura

La Franja y el Tuerto registran 11 puntos en las primeras siete fechas del Torneo Apertura, por lo que este jueves desean acercarse a la zona alta de la clasificación, más sabiendo que Montevideo City Torque dejó puntos y, si alguno de los dos triunfa, lo alcanzará en la tabla.

El equipo de Diego Monarriz pretende reponerse de la caída 2-1 frente a Wanderers en el Parque Viera, mientras que los liderados por Román Cuello lograron remontarle el partido a Nacional en el Franzini y ahora pretenden seguir de racha.