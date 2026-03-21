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El País Ovación Fútbol

Wanderers vs. Danubio en vivo: el Bohemio busca puntos en el descenso, ante un Franjeado que va por ser escolta

El local buscará volver al triunfo en su escenario, en el cual no registra victorias desde mayo de 2025. Enfrente tendrá un rival que viene de golear y no pierde hace tres encuentros.

El País
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21/03/2026, 15:47
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Leandro Zazpe en Wanderers
Leandro Zazpe en Wanderers.
Foto: MWFC

Wanderes recibe a Danubio en el Parque Alfredo Víctor Viera a las 16:00 horas (DSports Premium, Antel TV, Disney+ y Antel TV internacional), en un encuentro que tiene puntos importantes para ambos. El Bohemio precisa engrosar urgentemente su promedio en la pelea por el descenso, mientras que el Franjeado tiene la posibilidad de ser escolta junto a Montevideo City Torque.

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El de El Prado viene de caer frente a Nacional 2-0 de en el Gran Parque Central, y busca cortar una extensa racha negativa en su escenario, donde no gana desde el 25 de mayo de 2025. Por su parte, el de la Curva de Maroñas viene de golear a Juventud 4-1, y arrastra un invicto de tres partidos.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Santiago Benítez, Nicolás Olivera, Leandro Zazpe, Darlin Mencía; José Alberti, Nicolás Queiróz, Jonathan Urretaviscaya; Mateo Levato, Joaquín Zeballos. DT: Mathías Corujo.

Danubio: Mauro Goicoechea; Camio Mayada, Emiliano Velázquez, Tomás Cavanagh, Leandro Sosa; Mateo Peralta, Iván Rossi, Sebastián Rodríguez, Maicol Ferreira; Enzo Cabrera, Nicolás Azambuja. DT: Diego Monarriz.

Árbitro: Mathías De Armas.
Asistentes: Pablo Llarena y Sebastián Schroeder.
Cuarto arbitro: Pablo Silveira.
VAR: Daniel Fedorczuk y Daniel Rodriguez.

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera.

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