Polémica tras el gol agónico de Racing: la jugada que reclamó Liverpool y desestimó el VAR en el Roberto

En el tramo final del partido entre Racing y Liverpool en el Parque Roberto se instaló la polémica. Con el partido igualado 0-0, Facundo González levantó el centro desde la derecha, Nicolás Sosa la bajó en el primer palo y Felipe Álvarez definió en el segundo para darle la victoria a La Escuelita.

Tras la jugada, el plantel del negriazul reclamó que la pelota había salido en su totalidad luego de que González enviara la pelota al área.

El árbitro Javier Burgos no reanudó el juego de inmediato porque el VAR, integrado por Andrés Cunha y Yimmy Álvarez, estaba analizando con detenimiento la jugada en cuestión. Finalmente optó por convalidar el gol por entender que no había evidencia clara de que la pelota hubiera salido, según informaron en la transmisión oficial de AUFTV.

Escandaloso, medio metro afuera. En este fútbol si sos SAD jugas tranquilo que estás cuidado.



En el VAR, quien si no, Yimmy Álvarez.

Papelón. pic.twitter.com/MlwpMmP4dG — FuaElAlan (@FuaElAlan) March 21, 2026

Finalmente, los dirigidos por Cristian Chambian lograron la quinta victoria al hilo por el Apertura y son los únicos líderes con 16 puntos, tres más que Peñarol, que este sábado recibe a Cerro desde las 19:30 horas.

"No era para hacer un partido perfecto, sino para adaptarse a la circunstancia, y el equipo lo ha sabido hacer. Ya son tres partidos consecutivos con el arco en cero y cinco victorias al hilo, pero mañana toca volver a trabajar y enfocarse en lo que sigue", expresó el entrenador en diálogo con DSports tras el encuentro.