Racing 0-0 Liverpool en vivo por el Torneo Apertura: La Escuelita pretende quedar como único líder
Los dirigidos por Cristian Chambian, que acumulan cuatro triunfos al hilo, pretenden seguir de racha para aprovechar la caída de Deportivo Maldonado, mientras que el negriazul desea subirse a la cima.
Racing se enfrenta ante Liverpool por la séptima fecha del Torneo Apertura. El partido se disputa desde las 10:00 horas en el Parque Osvaldo Roberto. Los dirigidos por Cristian Chambian, que vienen de derrotar 1-0 a Boston River en Florida, pretenden obtener su quinta victoria al hilo para quedar como único líder a la espera de que juegue Peñarol frente a Cerro.
Por su parte, los liderados por Camilo Speranza, que también vienen siendo protagonistas al esta a solo dos puntos de la cima, en la fecha anterior igualaron 0-0 ante Montevideo City Torque y desean retornar a la senda triunfal.
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