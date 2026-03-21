Racing 0-0 Liverpool en vivo por el Torneo Apertura: La Escuelita pretende quedar como único líder

Racing se enfrenta ante Liverpool por la séptima fecha del Torneo Apertura. El partido se disputa desde las 10:00 horas en el Parque Osvaldo Roberto. Los dirigidos por Cristian Chambian, que vienen de derrotar 1-0 a Boston River en Florida, pretenden obtener su quinta victoria al hilo para quedar como único líder a la espera de que juegue Peñarol frente a Cerro.

Por su parte, los liderados por Camilo Speranza, que también vienen siendo protagonistas al esta a solo dos puntos de la cima, en la fecha anterior igualaron 0-0 ante Montevideo City Torque y desean retornar a la senda triunfal.