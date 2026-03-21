Montevideo City Torque 0-0 Central Español en vivo por el Apertura: los Ciudadanos buscan quedar como escoltas

Montevideo City Torque se mide ante Central Español este sábado en el Parque Saroldi por la séptima fecha del Torneo Apertura. El encuentro se juega desde las 13:00 horas y los Ciudadanos pretenden volver a la senda triunfal después del empate 0-0 ante Liverpool. En caso de hacerlo quedarán como escoltas de Racing al llegar a las 14 unidades.

Por su parte, el palermitano viene de caer 3-1 ante Cerro Largo y pretende volver a sumar de a tres después de haber tenido un gran aranque en el certamen.