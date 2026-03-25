¡Qué regalito! El error garrafal de Wanderers que le dio un gol a Albion y el fino offside que negó el empate

Los dos llegaban afilados. Albion le había ganado a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas y Montevideo Wanderers pudo más que Danubio en el Parque Viera. Por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, se enfrentaron en uno de esos partidos que valen más que tres puntos. El Pionero fue más, pero no supo liquidarlo y las ganas del Bohemio equilibraron el encuentro que tuvo un grueso error de un jugador de Wanderers y un gol anulado al equipo del Prado por una posición adelantada muy fina.

La apertura del marcador en el Franzini no demoró en llegar y antes del cuarto de hora los de Federico Nieves ya estaban en ventaja. Francisco Ginella filtró una pelota para la incursión de José Álvarez en el área y Pepe venció a Agustín Buffa. Al arquero se le escurrió la pelota entre su mano y la pierna izquierda, pero fue una de las figuras del encuentro y, gracias a él, estuvieron en partido hasta el final.

Si hay algo que no le falta a este equipo de Montevideo Wanderers es carácter. Ya venía de darle vuelta el partido a La Franja en el Viera e intentó hacer lo mismo con el Pionero. A los 24 minutos Nahuel Acosta descargó para Nicolás Queiróz y este puso a correr a Joaquín Zeballos en un cuerpo a cuerpo con Ezequiel Burdín. El delantero ganó ese duelo y también venció el achique del arquero Sebastián Jaume para marcar el empate. Los hinchas festejaron, pero no por mucho tiempo.

En el momento del pase de Queiroz, Zeballos está justo dando el paso hacia adentro para salir de la posición adelantada. Uno de esos offside finos que dejan la sensación de que pueden definirse en milésimas de segundo; según en qué momento decida el VAR pausar la jugada. En este caso fue con el pie izquierdo del delantero a punto de salir de la zona de posición adelantada. Fue anulado.

Muy fino: el offside que le anuló el empate a Wanderers

Para colmo de males del equipo de Mathías Corujo, solo diez minutos después llegó el segundo gol de Albion y lejos de ser por una virtud del equipo de Federico Nieves, fue por un regalito de Wanderers. Una mala entrega de un jugador del Pionero hizo que la pelota llegara a la posición de Gonzalo Freitas, que regresaba luego de haber sido expulsado ante Nacional. El volante interno jugó de memoria en dirección de los centrales, pero el pase que pudo ir en dirección de Fabricio Formiliano, terminó siendo una tremenda asistencia para Tobías Figueroa, que aprovechó la gentileza y definió ante Buffa para el 2-0 parcial.

¡Qué regalito! El segundo de Albion fue gentileza del Bohemio

¡LO ASISTIÓ UN RIVAL Y PUSO EL 2-0!



Figueroa aprovechó un grosero error en el fondo de Wanderers para convertir el segundo de Albion. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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En el complemento, en general, estuvo más cerca el Pionero del tercero que el Bohemio de ese tan ansiado descuento, pero el equipo local no supo liquidarlo y la visita, con buenos ingresos, descontó sobre el final. ¿Se pueden hacer golazos de cabeza? Sí, Facundo Labandeira lo logró con un cabezazo al ángulo tras un centro de Rodrigo Rivero. Los dos habían sido variantes de Corujo.

Ese gol puso en aprietos a Albion que pasó a una línea defensiva de tres centrales y dos carrileros y no pasó grandes zozobras hasta el final del partido. De hecho, casi marca el tercero. Tres puntos de oro para el Pionero, que duplica en los promedios, y pudo escalar algunas posiciones hasta quedar en mitad de la tabla del descenso. Por su parte Wanderers es uno de los equipos que hoy estaría perdiendo la categoría.