Con la participación de Luis Suárez, Forlán y Godín, Unicef lanzó un spot en la previa de su maratón televisiva

Con la participación de Luis Suárez, Diego Forlán y Sebastián Abreu, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó su spot en la previa de su maratón televisiva de recaudación, que está fijada para el próximo sábado 23 de mayo a partir de las 18:00 horas.

"Ser de Uruguay es saber más que nadie lo que es jugar contracorriente. Como tantos niños, niñas y adolescentes que todos los días salen a la cancha a enfrentar la pobreza. En canchas imposibles, en partidos que se hacen cuesta arriba porque son víctimas de violencia", inicia la voz en off de la acción de la que también participan figuras públicas como María Noel Riccetto, Rafael Cotelo y Noelia Etcheverry.

Diego Forlán durante su participación en el spot de Unicef. Foto: Captura video de Unicef.

"Cuando por no poder terminar la educación quedan fuera del partido. O cuando sienten que lo que enfrentan es imposible de vencer. Ahí, en equipo, podemos darles herramientas para que no tengan que jugar ese partido sin apoyo. Para que se rompan los muros y que todos los niños y adolescentes tengan las mismas oportunidades", prosigue el spot, que muestra cómo los niños van sorteando obstáculos con la ayuda de los referentes de la selección uruguaya.

"Para avanzar en que todos puedan crecer con personas adultas que cuiden. Para que sepan que pueden ganar este partido, súmate al equipo. Porque cuando se juega por la infancia juega todo un país", añade.

A modo de cierre, realiza una convocatoria especial: "Este sábado 23 de mayo ponete la camiseta de Unicef y súmate en todos los canales del país, con tu apoyo nuestras niñas y niños pueden más".