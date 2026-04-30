"Se van a casa en...": periodistas vaticinan a cuáles equipos uruguayos les irá mejor en las copas internacionales

El comienzo de las copas internacionales vuelve a poner el foco en el rendimiento de los equipos uruguayos. En un escenario cada vez más exigente, cuatro periodistas deportivos aportan su mirada para anticipar cómo le irá a cada club en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. Karen Todoroff, Morro Estévez, Diego Domínguez y Gonzalo Spano comparten sus perspectivas con Sábado Show.

Karen Todoroff - periodista

Karen Todoroff en Enjoy Punta del Este. Foto: Richard Sosa. Make up: Sergio Quintana

Ojalá tengamos una linda sorpresa por ejemplo con Montevideo City Torque en la Sudamericana. Le está yendo muy bien y le tengo fe por su forma de juego. En la Libertadores tanto Nacional como Peñarol no han mostrado un bagaje de juego interesante como para llegar muy lejos. No lo veo posible no solo porque no han jugado bien sino que además tienen varios jugadores lesionados, sobre todo Peñarol. De los dos grandes, a Nacional le veo un poco más de solvencia, pero todavía le falta. Recién está agarrando la idea que propone su nuevo técnico Jorge Bava, que es un gran entrenador.

Morro Estévez - periodista

Morro Estévez. Foto: difusión

En la Sudamericana, Torque sorprendió en el arranque. Está jugando muy buen fútbol y tiene chances de pasar de fase. Juventud de Las Piedras, en cambio, está complicado. Igualmente viene de hacer un año histórico en el repechaje de la Libertadores y tiene posibilidades de seguir compitiendo. El que la tiene más difícil es Boston River, que cambió de técnico este año y está en un grupo complicadísimo. En cuanto a la Libertadores, Peñarol increíblemente perdió con Platense en un partido que tenía que ganar. Me sorprendió para mal y no lo veo en octavos. A Nacional sí lo imagino pasando de fase. Está en un grupo accesible y puede pasar primero.

Diego Domínguez - periodista

Diego Domínguez.

Teniendo en cuenta los antecedentes de las primeras fechas de la Libertadores, creo que Nacional va a pasar primero en su grupo. Le tocó el grupo más accesible desde que tengo uso de razón. De todos modos me parece que va a quedar eliminado en octavos. Para Peñarol no va a ser tan sencillo pasar de fase. Visto que se lesionó Leo Fernández y que Matías Arezo también tiene un contratiempo sanitario, como mucho puede aspirar a los octavos de la Libertadores. Por el lado de la Sudamericana, Montevideo City Torque va a pasar de fase sí o sí, mientras que Juventud y Boston River van a quedar afuera lamentablemente.

Gonzalo Spano - periodista

Gonzalo Spano.

En la Libertadores, Nacional llega hasta cuartos. Aun sin convencer en cuanto a juego, puede pasar de grupo primero y después tener un contrincante accesible en octavos. Peñarol llega hasta octavos pasando como segundo de grupo con serias dificultades. En lo que refiere a la Sudamericana, Montevideo City Torque arrancó muy bien pero no creo que le dé para pasar primero en su grupo, por lo que después caería en octavos contra un rival más difícil. Juventud y Boston River dado que empezaron mal en sus grupos y que tienen contendientes difíciles, se van a casa en fase de grupos.