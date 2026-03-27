La periodista Karen Todoroff fue víctima de una rapiña en la zona de Pocitos: "Estaba por cruzar la calle y..."
Un delincuente que se desplazaba en moto le arrebató el celular a la comunicadora mientras circulaba por bulevar España. Tras el amargo episodio, alertó a sus amigos sobre lo ocurrido a través de las redes sociales.
La periodista Karen Todoroff fue víctima de la delincuencia en pleno barrio Pocitos. El episodio ocurrió en la intersección de Ellauri y bulevar España, un punto de gran circulación, donde un delincuente que andaba en moto le arrebató el teléfono celular.
En diálogo con Tv Show, la comunicadora relató los detalles de la situación: “Fue un descuido. Iba caminando y, cuando estaba por cruzar la calle, saqué el celular para conectar los auriculares. En ese momento, un hombre en moto pasó y me lo arrancó de las manos”, explicó con resignación. El hecho resulta especialmente amargo por el valor material y afectivo del dispositivo, ya que, según contó, se trataba de un equipo nuevo que había recibido recientemente como regalo de su hermana.
Poco después del incidente, Todoroff recurrió a sus historias de Instagram para alertar a sus contactos y seguidores. A través de una placa negra con letras blancas, informó cómo podían comunicarse con ella tras la pérdida de su línea habitual: “Gente querida, me robaron el aparato con el número uruguayo. Voy a estar usando el número chileno por un tiempito hasta que consiga otro. Quienes lo tengan, pueden escribirme ahí o por mensaje directo en Instagram”, escribió.
Si bien se encuentra en buen estado de salud, la periodista quedó afectada por el mal momento vivido en una zona céntrica de Pocitos. Todoroff se había mudado a Montevideo a mediados de 2025, luego de vivir tres años en Santiago de Chile. “Conecté con gente divina, pero no tenía los grupos de amigos que tengo en Uruguay. Y, si bien mi hermana vive en Chile, sentía que me faltaba el resto de mi familia”, había comentado entonces sobre su decisión de regresar.
Recientemente, además, retomó su carrera en los medios tras ser convocada por AUF TV para desempeñarse como periodista de campo en las transmisiones de fútbol.
-
La periodista Karen Todoroff volvió a los medios: qué rol se encuentra desempeñando al aire
"¿Dónde está el negocio?": Julio Ríos y otros tres periodistas opinaron de los partidos amistosos de Uruguay
La drástica decisión de la periodista Karen Todoroff después de vivir tres años en Chile: "Es emocional"
La periodista Karen Todoroff recordó sus días más difíciles en Chile: "Me separé y me quedé sin trabajo"
¿Encontraste un error?