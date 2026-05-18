Superó un año de lesiones, fue campeón de la B y arriesgó antes de brillar en Racing: quién es el Chino Vázquez

Alex “Chino” Vázquez es una de las figuras del Racing campeón del Torneo Apertura y fue decisivo. Por su golazo para darle la victoria ante Peñarol y por la regularidad que exhibió a lo largo del torneo. “Fue un punto bisagra porque fue el gol del triunfo, sabíamos que nos jugábamos cosas importantes, veníamos dos puntos abajo, ganamos el partido y los pasamos en la tabla, entonces sabíamos que dependíamos de nosotros”, inició en diálogo con Ovación.

Hoy, que los focos le apuntan por ser pieza clave en el equipo de Cristian Chambian, tiene muy presente los valores que le transmitieron sus padres. “Sin la ayuda de ellos capaz que no estaría hablando acá contigo por lo que obtuvimos. Yo nací, me crié en el Cerro y siempre vivimos ahí; el año pasado tuve la posibilidad de mudarme. Mi padre labura en la construcción, mi madre es ama de casa y mis hermanos trabajan y ya tienen su pareja”, cuenta con orgullo.

El plantel de La Escuelita se percató del campeonato en pleno viaje de retorno desde Melo a Montevideo, y Vázquez no tardó en hacer una videollamada con sus padres para celebrar. “Los vi emocionados, contentos por lo que obtuve y por todo el proceso que se llevó a cabo este año, que yo el año pasado no venía ligando la regularidad por el tema de lesiones”, añade.

Álex Vázquez, una de las figuras del Racing campeón del Torneo Apertura. Foto: Estefanía Leal.

Fue un 2025 muy esquivo para él en Racing porque primero debió afrontar el desgarro del músculo semitendinoso. “Fue en paralelo al músculo, entonces yo no lo sentía, pero estaba desgarrado y me llevó tres meses”, revela. Después tuvo un desgarro en el cuádriceps y sobre el cierre del año se lesionó el quinto metatarsiano, por lo que debió operarse.

El Chino destaca la contención de su pareja, quien le “bancó bastante la cabeza” en ese momento, y su optimismo para volver de la mejor manera. El camino que lleva recorrido hasta hoy ha sido sinuoso.

Se estrenó en Primera División con Liverpool al mando de Román Cuello y permaneció allí hasta mediados del 2022. Jugó a préstamo en Rampla Juniors durante seis meses, donde perdió la final por el ascenso con Cerro, y desde ahí se fue directamente a préstamo a Miramar Misiones. En Los Cebritas fue campeón de la “B” y ascendió, pero en su retorno al negriazul le tocó lidiar con un desafío complejo.

Álex Vázquez posa con la medalla de campeón del Torneo Apertura que obtuvo con Racing. Foto: Estefanía Leal.

“Jugué los amistosos y la Supercopa contra Defensor, la ganamos y en uno de los últimos días del período de pases me dijeron que no me iban a tener en cuenta; ahí retorno a Miramar Misiones pero como jugador libre porque rescindimos de mutuo acuerdo”, narra. En esa campaña del 2024 tuvo la constancia deseada, su equipo sostuvo la categoría y Racing tomó la decisión de incorporarlo a la institución.

Aquella travesía hoy es motivo de alegría para el mediocampista. “Me genera orgullo porque me tocó rescindir contrato con 22 años, entonces no es fácil. Fue tomar un riesgo que capaz no salía bien; hoy estoy contento por lo que hice anteriormente y en busca de la mejoría”, sostiene con una sonrisa.

Álex Vázquez durante el partido entre Racing y Cerro Largo. Foto: Ignacio Sánchez.

Álex Vázquez: el origen de su apodo y la reliquia que le dio un hincha de Racing

El origen del apodo de Vázquez está asociado a un amigo con el que compartió gran parte de la infancia. “En Cerro Junior yo tenía de compañero a Alexander Machado, entonces decían ‘Ale‘ y mirábamos los dos. Justo estaba la abuela de Alexander, que me dijo que tenía cara de chino o chinito y ahí me quedó el apodo. Hoy me siento muy identificado con él”, cuenta Vázquez.

Al respecto, bromeó sobre el apodo que comparte con Edgardo Lasalvia, su agente: “Él me dice Chinito en vez de Chino porque me jode con que soy un Chino Junior, ja”, agrega. El 39, que tras consagrarse intercambió su camiseta de concentración por una reliquia que le dio un hincha, ahora se ilusiona con la Liga AUF Uruguaya.