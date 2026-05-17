Racing 1-0 Cerro Largo en vivo por el Intermedio: Da Silva cambió penal por gol y adelantó a los de Sayago

El campeón del Torneo Apertura hace su presentación en el Torneo Intermedio. Racing, en el Parque Roberto, hace su estreno en el segundo certamen corto del año enfrentando a Cerro Largo desde las 15:00 y en busca de unidades muy importantes.

Es que luego de consagrarse hace algunas semanas, la mira ahora está puesta en la Tabla Anual y a la que se le acercaron varios rivales, por lo que los dirigidos por Cristian Chambian buscarán sumar de a tres y así mantener la ventaja con sus perseguidores.

Mientras tanto, los dirigidos por Danielo Núñez arriban a este encuentro anhelando sumar puntos para empezar a escaparle a la zona del descenso que lo tiene un tanto comprometido ya que está solo dos puestos por encima del primer descendido.

Racing 1-0 Cerro Largo:

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis (16' Yury Oyarzo), Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban Da Silva, Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace, Alex Vázquez; Franco Suárez, Sebastián Da Silva. DT: Cristian Chambian.

Cerro Largo: Pedro González; Alexis Hernández, Lucas Correa (16' Alexis Piegas), Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel, Maximiliano Añasco; Federico Sellecchia, Tiziano Correa. DT: Danielo Núñez.

Gol: 14' Sebastián Da Silva (R) / 1-0,

Hora: 15:00.

Televisa: DSports, cables, Disney+ y AntelTV.

Estadio: Parque Roberto.

Árbitro: Leodán González.

Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernández.

Cuarto: Federico Modernell.

VAR: Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.