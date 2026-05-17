Mirá cómo quedaron las tablas del Intermedio, Anual y Descenso tras victorias de Racing, Peñarol y Nacional

La primera fecha del Torneo Intermedio finalizará este lunes cuando Deportivo Maldonado y Danubio (18:30) se midan en el Domingo Burgueño Miguel, pero luego de disputada gran parte de la jornada, hubo resultados muy importantes arriba y abajo.

Racing cosechó una victoria muy importante frente a Cerro Largo. Primero por el trámite, ya que jugó más de media hora con uno menos, y luego porque los tres puntos le permitió mantener la ventaja con sus perseguidores que se habían arrimado tras ganar sus partidos.

Entre ellos se encontraban Peñarol y Nacional que están a cuatro y nueve puntos respectivamente. El Carbonero se despachó una victoria trabajada ante Liverpool luego de quedaron con 10 futbolistas a los 30', mientras que el Bolso no la tuvo fácil ante Montevideo City Torque ya que tuvo que dar vuelta el marcador en el Estadio Charrúa.

Abajo, los que se complican son Cerro y Progreso que volvieron a perder. El Villero, que espera que este lunes asuma Alejandro Cappuccio, cayó 4-1 ante Boston River, mientras que el Gaucho, que se mantiene último en la zona del descenso, perdió 2-0 ante Juventud de Las Piedras.