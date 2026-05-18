Partidos en el interior, duelos con Nacional y Peñarol y lesionados graves: despedidas mundialistas de Uruguay

La falta de rivales pone en peligro la despedida de la selección de Uruguay frente a su público camino a la Copa del Mundo. Desde 2010 era una costumbre puntual, que ponía a los celestes contra un seleccionado de menor potencial, porque más que probar la competitividad el objetivo era saludar a los hinchas antes de lanzarse a la gran aventura mundialista.

Sin embargo, muchas veces este amistoso celebratorio sencillamente no tuvo lugar, porque el hábito era realizar una gira previa a la Copa para ajustar las últimas piezas de la maquinaria celeste. Así ocurrió en 1966, 1970, 1974, 1990 y 2002. Además, los últimos rivales solían ser clubes extranjeros, sin la rigurosidad que da un partido internacional “A”.

El técnico en 1990 era Óscar Tabárez: la experiencia le enseñó que la dinámica de tantos viajes, aeropuertos y hoteles saturaba al plantel antes del Mundial, por lo que prefirió completar la preparación en Montevideo cuando le tocó volver a dirigir al seleccionado, en 2010. Esa vez se jugó ante Israel, con triunfo por 4 a 1. Los goles fueron de Diego Forlán, Álvaro Pereira y Sebastián Abreu en dos oportunidades.

La experiencia se repitió en 2014 (2-0 a Eslovenia, goles de Edinson Cavani y Christian Stuani) y 2018 (3-0 a Uzbekistán, Giorgian De Aarrascaeta, Luis Suárez y José María Giménez), siempre en el Estadio Centenario.

Anticipado

Qatar 2022 cambió todos los parámetros al disputarse entre noviembre y diciembre, por lo cual el último amistoso en Montevideo se registró el 11 de junio, varios meses antes de la Copa, con un 5-0 frente a Panamá (dos de Cavani, Nicolás de la Cruz, Maxi Gómez y Diego Rossi). Igual tuvo el tono de despedida formal. Semanas más tarde la selección disputó dos amistosos en Europa.

En 1950 no se hablaba de despedidas, pero de hecho los celestes dieron su adiós al público uruguayo con dos partidos en el interior. El 11 de junio se presentaron en Florida. Los titulares jugaron contra el combinado local y los suplentes ante San José. El 18 de junio fueron a Juan Lacaze, donde los titulares se midieron con los anfitriones y los suplentes con Nueva Helvecia.

Para 1954 la preparación local se cerró con dos amistosos ante Paraguay, en Montevideo y Asunción. Curiosamente, en el Centenario se perdió 4 a 1.

En 1970 el último partido antes de viajar al Mundial fue el 15 de abril, un triunfo sobre Argentina (2-1) en el Centenario. Días después el plantel inició una gira por países andinos para comenzar su adaptación a la altura de México.

Contraproducente

En 1986 se registró por fin una “despedida oficial”, que terminó siendo algo extraño y hasta perjudicial. Como no se consiguió un rival extranjero, la AUF decidió que el ganador de un clásico previo enfrentara a los titulares celestes y el perdedor a los suplentes en un doble espectáculo en el Estadio Centenario.

Así, el 27 de abril de aquel año a primera hora Nacional perdió 2-0 con los suplentes y como encuentro de fondo Peñarol empató 1-1 con los titulares. Pero buena parte del público decidió alentar a su club antes que a la selección, generando un ambiente poco usual. Para colmo, el arquero titular Rodolfo Rodríguez se lesionó esa tarde y si bien viajó a México, no pudo jugar ni un partido.

Los planes de otros equipos

La costumbre de los seleccionados sudamericanos es realizar despedidas ante su público. Argentina lo hizo el 31 de marzo ante Zambia en Buenos Aires. Brasil lo hará el 31 de mayo ante Panamá en el Maracaná, Colombia contra Costa Rica el 1 de junio en Bogotá y Paraguay el 5 de junio con Nicaragua en Asunción.

En 1986 Argentina hizo su último partido previo a la Copa en Israel; como fueron campeones lo repitieron varias veces por cábala. Tuvieron que abandonarla por las tensiones políticas habituales en Medio Oriente.

Brasil solía hacer su última etapa de preparación en casa y despedirse ante su público pero en los últimos mundiales no siempre fue posible debido los contratos para jugar sus amistosos en el exterior.

En dos ciudades del interior camino al Maracanazo 1950

Pocos días antes de viajar a Brasil (foto), la selección uruguaya de 1950 se presentó en dos ciudades del interior. El 11 de junio fue a Florida, donde titulares y suplentes se midieron con los combinados de Florida y San José respectivamente. El 18 de junio, en Juan Lacaze, los titulares actuaron contra el equipo local y los suplentes contra Nueva Helvecia.

Selección de Uruguay camino al Mundial 1950 de Brasil. Foto: Archivo/El País

El seleccionado frente a Peñarol y Nacional en 1986

Los titulares y los suplentes de la Celeste (jugando de blanco) se enfrentaron a Peñarol y Nacional en un doble espectáculo el 27 de abril de 1986 en el Estadio Centenario, antes del viaje al Mundial de México. No resultó buena idea, porque una parte del público prefirió alentar a su club antes que al seleccionado y se generó un ambiente muy extraño.

Enzo Francescoli en la selección de Uruguay en despedida previo al Mundial 1986 frente a Peñarol. Foto: Archivo/El País

Colombia contra... Colombia antes de viajar a Rusia 2018

Para despedirse de su público antes del Mundial 2018, Colombia dividió su plantel en un equipo amarillo y otro azul, que se enfrentaron en un partido de exhibición ante 30.000 espectadores en El Campín de Bogotá. Además, se ofreció un espectáculo musical a cargo de Maluma. Más que un ensayo final antes de la Copa del Mundo, fue una fiesta popular.