Uruguay se postuló para organizar el Mundial de polo 2027: la reunión clave en Presidencia y la ciudad sede

El polo cerró una gran temporada y tras el éxito de los torneos disputados en varios puntos del país, la Asociación Uruguaya de Polo apunta alto y se postuló para ser sede del Mundial que se disputará en 2027.

En tal sentido, ya hubo una serie de reuniones importantes. La primera se dio en Torre Ejecutiva, donde el presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte y la Asociación Uruguaya de Polo para analizar las posibilidades.

De ese encuentro que se llevó a cabo el jueves 14 de mayo formaron parte, además de Orsi, el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, la subsecretaria Gabriela Freire, el presidente de la Asociación Uruguaya de Polo, Alexis Boismenu, y el directivo Enrique Garbino.

Pereda informó tras la reunión que se analizó la posibilidad de postular al país para recibir las finales del Mundial de polo y dijo: “Este tipo de eventos convoca gente de muchas partes del mundo. Hay países muy poderosos a nivel económico que apuestan mucho a este tipo de disciplinas vinculadas al caballo”.

El jerarca explicó que es una oportunidad de posicionar a Uruguay en el mundo. En primer lugar, como ejemplo de desarrollo de este deporte y, además, como destino turístico de calidad, lo que daría lugar a la generación de más empleos: “Todo eso conforma un combo muy interesante”.

Un aspecto clave es la infraestructura y acerca de eso, Pereda remarcó que el país cuenta con campos con las condiciones básicas para desarrollar este tipo de eventos aunque de asegurarse la organización, es posible que se desarrollen inversiones privadas, según dijo el jerarca de la SND.

Desde la AUP, su presidente Alexis Boismenu ponderó el nivel del polo nacional a nivel mundial, resaltó el hecho de que está conformada por más de 15 clubes distribuidos en todo el territorio nacional y que está integrada por unos 200 deportistas.

Yamandú Orsi en la reunión con la Asociación Uruguaya de Polo. Foto: Presidencia.

“Para nosotros es un enorme orgullo y también un gran desafío presentarla candidatura de nuestro país para organizar uno de los eventos más importantes del polo a nivel mundial. Por eso nos reunimos con el presidente de la República y autoridades nacionales para desarrollar una propuesta sólida, con infraestructura de primer nivel, excelentes caballos y el máximo estándar deportivo posible”, dijo Alexis Boismenú en un video que difundió la AUP, agregando: “Uruguay tiene una gran tradición en el polo y creemos que contamos con todas las condiciones para recibir a las delegaciones y ofrecer un Mundial de primer nivel”.

Según pudo saber Ovación, la fecha apuntada es la de febrero de 2027 y la ciudad que se perfila para albergar el torneo es Punta del Este, que fue epicentro de grandes eventos deportivos de esta disciplina en la reciente temporada que finalizó en Semana Santa.

El viernes 15 de mayo, la Asociación Uruguaya de Polo tuvo una reunión con la Federación Internacional de Polo y tras ese encuentro, Boismenú contó a Ovación que: “Fue muy buena, vimos temas operativos, pero todavía no hay nada oficial hasta tanto la AUP no presente la propuesta de manera oficial y en eso estamos. En esta oportunidad se trataron temas más técnicos sobre la organización de un Mundial”.

Yamandú Orsi en la reunión con la Asociación Uruguaya de Polo. Foto: Presidencia de la República.

El Mundial de polo se realiza cada cuatro años y en las finales participan los ocho mejores países que llegan a la instancia decisiva luego de obtener la clasificación por diferentes zonas.

Cabe recordar que Uruguay alcanzó las finales por primera vez en 2022 y luego, en esa instancia, obtuvo un histórico tercer puesto al vencer a una potencia internacional como Argentina en el certamen disputado en Wellington, Estados Unidos.