Múltiples fracturas para Álex Márquez que protagonizó un accidente en el que salió volando: "Todo controlado"

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien sufrió una "fractura marginal de la vértebra C7 y de la clavícula derecha" en un accidente durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, aseguró que está “todo controlado” y agradeció el “cariño” que está recibiendo.

“Todo controlado!! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos”, escribió en redes sociales. “Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo”, añadió.

Álex Márquez sufrió una fuerte caída durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP provocada por un pinchazo en la KTM RC 16 del piloto Pedro Acosta.

Acosta lideraba en esos momentos la carrera y al tener los problemas mecánicos Alex Márquez, que iba pegado a él, impactó por detrás con su moto y no pudo evitar volar por los aires en su intento de no chocar contra el muro de esa zona del trazado, con su moto prácticamente desintegrada por el impacto.

¡UN MINUTO DE TERROR EN MOTOGP! Se rompió la KTM de Pedro Acosta, y eso generó que Álex Márquez sufrió una caída muy fuerte. 😰❌



A su vez, Fabio Di Giannantonio se fue al suelo. 😔



Álex está consciente. 🙏



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"Alex Márquez sufre una fractura marginal de la vértebra C7 que se completará con una evaluación adicional la próxima semana. Fractura de la clavícula derecha; que se estabilizará con una placa y se someterá a cirugía hoy por parte del equipo del Hospital General de Cataluña", indicó su equipo en una escueta nota en redes sociales.

El español Pedro Acosta (KTM RC 16) explicó el fallo electrónico que sufrió su moto y expresó: "Me parece que hemos tenido un problema eléctrico. Yo iba normal en la recta y me ha dejado sin gas, no con el motor parado, porque el motor no se ha llegado a parar, pero me he quedado como sin fuerza y no me ha dado mucho tiempo a irme a ningún lado".

Álex Márquez y el accidente sufrido en el MotoGP de Cataluña. Foto: AFP.

"Álex se ha llevado lo peor de mi problema mecánico y no quiero hablar mucho de la carrera, quiero mandar toda la fuerza por mi parte y por la de KTM tanto a Álex como a Johann (Zarco), que parece que se han llevado la peor parte de todo lo que ha pasado hoy", señaló el piloto de KTM.

"Está muy bien que el show deba de seguir, pero muchas veces nos olvidamos que nosotros somos los que hacemos el show y muchas veces la salud de la gente debe ir por delante del show que podamos dar", destacó.

En lo que respecta a la competencia, venció Fabio Di Giannantonio, por delante de Joan Mir y Fermin Aldeguer quienes fueron los que cerraron el podio.

EFE.