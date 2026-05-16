Gran semana de Franco Roncadelli en Córdoba: eliminó al favorito y acarició su segundo título de la temporada

No pudo ser para el uruguayo Franco Roncadelli: perdió ante el argentino Juan Manuel la Serna la final del Challenger de Córdoba por 7-5, 2-6 y 6-3 en un duelo que duró dos horas y 34 minutos.

El tenista celeste tuvo un gran campeonato y eso se vio tras dejar en el camino al gran favorito al título, el argentino Guido Iván Justo, por 6-1 y 6-4 en las semifinales del certamen que se llevó a cabo en el Córdoba Lawn Tenis Club.

Tras eliminar a Justo, el uruguayo, por ubicarse en el puesto 274 del ranking mundial del circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), pasó a ser el máximo favorito a adjudicarse el título en tierras argentinas.

Con respecto al duelo decisivo por el título, Roncadelli tuvo un primer set muy disputado con La Serna (367), quien contó con nueve golpes ganadores, mientras que el uruguayo solo tuvo cinco.

En el segundo, el tenista de 26 años lo avasalló al locatario. Y eso quedó claro con los puntos que convirtió por medio de su primer servicio que fue del 82% (18/22), mientras que el argentino en esa rama tuvo una efectividad del 68% (15/22).

Ya para el último el uruguayo no volvió a repetir todo lo bueno que exhibió en el anterior set, en tanto que La Serna, de 22 años, mostró su gran templanza para adjudicarse el partido y el título.

De esta manera, Roncadelli quedó en la puerta de poder sumar su segundo título en la temporada, ya que el anterior había sido el Challenger de Santos al vencer al argentino Hernán Casanova por 6-3 y 6-2. Además, fue el primero en su etapa como tenista mayor.