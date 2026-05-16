Marcelo Saracchi fue clave en la consagración del Celtic, que dejó al Hearts sin su cuento de hadas

Celtic se quedó con el Premiership, luego de superar al Hearts que buscaba romper una racha de 41 años de hegemonía de los grandes y con el empate obtenía el título. Sin embargo, el cuento de hadas que conquistó el Mundo fue derrumbado por una gran actuación de Marcelo Saracchi en el segundo gol que dio vuelta el partido e hizo delirar a un Celtic Park colmado, que celebró el quinqueño y un nuevo récord de ligas en Escocia.

El uruguayo entró a los 73' y a los 87' armó la jugada que valió el campeonato. El lateral se deshizo de un defensor con un buen recorte hacia el medio y luego metió un gran pase entre líneas para Callum Osmand, que centró raso para Daizen Maeda, que anticipó a Alexander Schwolow para anotar un tanto que valió el título. Si bien el gol fue invalidado por offside luego del pase filtrado del ex Boca Juniors, el VAR terminó revirtiendo la decisión inicial y convalidó el gol.

Hearts había comenzado ganando a los 43' luego de un buen córner lanzado por Stephen Kingsley al segundo palo, donde Lawrence Shakland entró por detrás de los defensores para cabecear a arco vacío. Pero en la agonía del primer tiempo, un desborde de Kieran Tierney encontró una mano abierta de Alexandros Kyziridis, que luego de revisar en el VAR, el árbitro terminó sancionando penal. Arne Engels lo cambió por gol, pese a que Scwolow adivinó el lugar y en ese momento puso al Celtic a un gol de su título 56 de liga.

Si bien el más ganador de Escocia tuvo dificultades para generar peligro e intentó mucho por arriba, en los minutos finales inclinó la cancha. Tuvo un remate de Benjamin Nygren que salvó un defensor en la línea, un tiro a colocar de Kelechi Iheanancho que pegó en el palo y un tiro de Saracchi que salvó espectacularmente Schwolow. Tras el gol de Maeda sobre el final, Hearts fue incluso con el arquero a buscar el empate y en una larga corrida de Osmand, el uruguayo volvió a festejar un título con un agónico gol a arco vacío para un 3-1, como en la recordada final de Madrid entre Boca y River.

Celtic ahora es el equipo con más ligas de su país, superando por una al Rangers y jugará la cuarta ronda previa de la UEFA Champions League, donde deberá ganar una serie para acceder a la fase de liga. Por su parte, como subcampeón el Hearts irá a la segunda.