Mirá el golazo de Marcelo Saracchi en Escocia: el lateral uruguayo se estrenó en las redes del Celtic

Todos los futbolistas que han estado en el radar de la selección uruguaya quieren hacerse notar para que Marcelo Bielsa les brinde una oportunidad de cara al Mundial 2026. Marcelo Saracchi ha estado en algunas de las citaciones y ha jugado amistosos en 2025 que le pueden hacer mantener la ilusión. Y este miércoles fue clave en el triunfo de Celtic, anotando un golazo.

Fue en la victoria por 2 -1 sobre Livingston por la fecha 26 de la liga de Escocia cuando el lateral izquierdo abrió el marcador a los 15 minutos. Tras un tiro de esquina, el rival despejó y la pelota le quedó al uruguayo, este paró el balón sobre la línea de la medialuna y sacó un potente remate de zurda que dejó sin opciones al arquero rival para poner el 1-0.

Watch Marcelo Saracchi’s first-ever Celtic goal! ☘️



It was a beauty!! 😍😍



Credit: Celtic TV pic.twitter.com/sJb8NcZJPI — Born (C)eltic (@born_celtic) February 11, 2026

El ex Danubio de 27 años cortó su sequía y anotó su primer gol tras llegar al club en agosto de 2025 desde Boca Juniors. Al momento solamente disputó 13 partidos con el equipo de Glasgow.

A first goal for Marcelo Saracchi🙌🇺🇾 https://t.co/PnrRoO9BWT pic.twitter.com/s0nTlmg0cd — Celtic Football Club (@CelticFC) February 11, 2026

Con estos tres puntos el equipo de Saracchi escaló a 51 puntos en la tabla de posiciones, seis menos que el puntero Hearts, aunque con un partido menos.