Segunda División: River Plate venció a Paysandú y Uruguay Montevideo con un gol olímpico empató con Cerrito

Este fin de semana se disputa la segunda fecha de la Fase Regular de la Segunda División Profesional 2026. La etapa tendrá tres partidos este sábado y cuatro encuentros el domingo.

La fecha se abrió el sábado por la mañana con el empate 2 a 2 entre Uruguay Montevideo y Cerrito en el Parque Ancap.

El auriverde abrió la cuenta por parte de Luis Machado a los 23 minutos de la primera parte y se fue al descanso arriba en el marcador. En el complemento volvió a aparecer "la cobra" Machado, a los 60 minutos ganaba 2 a 0 la visita que parecía encaminar una importante victoria para seguir en los puestos de arriba de la tabla acumulada.

Pero los vientos cambiarían en el Parque Ancap, descontó Uruguay Montevideo a los 61 de juego con un golazo olímpico de Maxiliano Lombardi para ponerlo en partido al local. En una mañana de dobletes personales, apareció otra vez "el cabeza" Lombardi para convertir el 2 a 2 a los 69 que sería el resultado definitivo en un partido de muchas emociones.

La jornada sabatina tuvo continuidad con la victoria de River Plate 1 a 0 ante Paysandú en el Parque Saroldi.

Los dirigidos por Damián Santín fueron superiores a su rival pero no lograron abrir el marcador en la primera parte y se fueron al descanso sin emociones. En el complemento llegó la única alegría del partido, Maximiliano Burruzo con un remate de zurda hizo festejar a los hinchas darseneros que se arrimaron a su recinto.

Tuvo alguna chance más para terminar de liquidarlo en los pies de Inti Lopez y de Cristhian Techera pero la falta de puntería y las buenas respuestas del golero sanducero Nazareno Ferreyra no permitieron que River ganara de forma más abultada.

Vicente Pesce 💎 pic.twitter.com/tV7424J1pw — Segunda Profesional AUF (@SegundaAUF) May 16, 2026

En Paysandú la más clara, la tuvo Vicente Pesce, un juvenil que tan solo con 14 años esta sumando minutos en la Segunda División donde debutó en la fecha anterior y logró el récord histórico de ser el jugador mas joven en tener sus primeros minutos en esta categoría.

Los darseneros desde que llegó Damián Santín a la conducción técnica, han sumado 7 puntos de 9 disputados, con dos victorias y un empate. Por su parte, los sanduceros que llegan de la Primera División Amateur, hoy están complicados en la tabla del descenso y tendrán el desafío de mantenerse en el profesionalismo.