Boston River vs. Cerro en vivo por el Intermedio: el Sastre y el Villero se miden en un duelo de necesitados

Boston River recibe a Cerro en el Campeones Olímpicos de Florida, desde la hora 12:00, por la primera fecha del Torneo Intermedio de la Serie A. Tanto el Sastre como el Villero necesitan sumar puntos.

El elenco locatario acumula una racha de dos encuentros sin conocer la victoria entre la Liga AUF Uruguaya y la Copa Sudamericana, mientras que el albiceleste lleva cinco partidos sin ganar.