Segunda División: Oriental rescató un punto y Fénix lo ganó en la hora para que ambos sean líderes de la Anual

Dio comienzo la Fase Regular del Campeonato de la Segunda División Profesional, con partidos trascendentales para la Tabla Anual y también del descenso.

Fénix último campeón del Torneo Competencia, viajó hasta el Parque Prandi y le quitó el invicto a Plaza Colonia al vencerlo por 1-0 con gol de Gastón Colman en la última jugada del encuentro. Para los albivioletas fueron puntos de oro ya que pese a ser el campeón del primer certamen del año, arrancaba tercero en la Tabla Anual y con este resultado alcanzó la punta del torneo aprovechando la posterior igualdad de Oriental de La Paz.

En el cierre de la etapa, y en uno de los mejores encuentros del año, Oriental rescató una unidad igualando con Cerrito 2-2. Fue un partido de gran intensidad, cuatro goles y un reparto de puntos que fue justificado con lo observado en el Parque Palemo. Jonathan Isasmendi otra vez fue la gran figura del cotejo. El volante dueño de una gambeta prodigiosa marcó ambos goles para los auriverdes, marcando Benjamín Núñez y Nicolás Rodriguez ambos de cabeza para el celeste paceño.

Pero la fecha tuvo muy interesantes encuentros como por ejemplo Paysandú y Huracán que empataron 2-2 con la rara particularidad de que Maximiliano Cantera ingresó en el segundo tiempo hizo un gol a favor y otro en su propia meta. Luego de un primer tiempo sin goles las emociones llegaron en el tiempo complementario con un gran aprovechamiento del espacio por parte de Franco López para los sanduceros. Sin embargo el goleador Sergio Cortelezzi fiel a su condición, debajo el del arco defendido por Nazareno Ferreyra igualó el cotejo. Pero quedaba tiempo para más emociones y ambas llegaron a través de Maximiliano Cantera que primero marcó el 2-1 para Paysandú y sobre la hora le dio la igualdad a Huracán tras un desafortunado despeje.

Por su parte en el Estadio Charrúa, Miramar Misiones y River Plate igualaron 1-1 en un partido que dio mucho más de lo que ambos equipos expresan en la tabla de posiciones. En el amanecer del encuentro Maximiliano Burruzo le dio la alegría del gol a los parciales darseneros. River Plate mostrando una gran mejoría en lo futbolístico pudo y debió irse al vestuario con un resultado más amplio y eso lo pagó caro en la segunda parte cuando los Monitos empataron por parte de Nahuel Gelós.

En los últimos instantes los dirigidos por Eduardo Acevedo terminaron con más aire y buscaron sin poder conseguir el tanto de la victoria. Sin embargo en el final en una jugada aislada por un penal cometido por Alex De Freitas le daba la posibilidad al Darsenero de ponerse en ventaja pero Jonnhy Da Silva le contuvo el disparo a Inti López, repartiendo puntos en la mañana del Parque Rivera.

En el inicio de la fecha, Atenas de San Carlos, de atrás, le ganó 2 a 1 a Uruguay Montevideo y La Luz con Colón no se superaron en la fría y lluviosa mañana del Paladino. El cierre de la fecha lo protagonizaron Tacuarembó y Rentistas en un empate 1-1 en el Raúl Goyenola.