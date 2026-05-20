Un viaje de 23 horas y a la cancha: Gabriel Jaú le contó a Ovación su aventura previa al debut con Peñarol

Peñarol vapuleó a Defensor Sporting en el primer partido de las semifinales, pese a que tuvo que cambiar de urgencia a un extranjero. Por lesión, Andrés Ibargüen quedó fuera de la temporada y en su debut, Gabriel Jaú fue uno de los goleadores, pese a todas las dificultades que tuvo en las horas previas.

El brasileño habló con Ovación y contó que llegó a las cuatro de la mañana y tuvo que hacerse exámenes (ficha médica) a la mañana. "Llegué desde Grecia, las cosas pasaron muy rápido, pero ahora tengo hasta el viernes para tener un poco más tranquila la cabeza, hablar con el equipo también, poder estar más incrustado", comenzó declarando Jaú, que añadió que conoció al equipo en la práctica de tiro de la mañana.

De su larga travesía para llegar a Uruguay dijo: "Jugué los playoffs de Grecia el sábado, contra Olympiakos, volví el domingo a Brasil, subí a otro avión para venir a Uruguay, tuve 23 horas de viaje". Además agregó que al llegar Leandro García Morales le envió "tres o cuatro jugadas, de las principales que el equipo hace" y declaró que pasó "el día con eso en la cabeza, para poder poner junto al equipo lo mejor que podía hacer".

De su rol en el equipo manifestó que en Grecia "estaba jugando un poco diferente". Contó que acá se desempeña más de "5" a diferencia de Europa, donde jugaba de "4", pero dijo "que está bien", porque en Flamengo hace dos años a veces jugaba en ambas posiciones. "Creo que el próximo partido voy a estar más incorprorado al equipo y va a ser mucho mejor", concluyó.

Gabriel Jaú ya había visitado el Palacio en 2023, jugando con Flamengo la Basketball Champions League Americas ante Peñarol, pero si bien esperaba con ansias mucho público, la sanción que arrastra el aurinegro lo hizo jugar sin gente. "Ojalá poder llegar a la final y poder jugar con público otra vez", manifestó quien supo ser seleccionado con Brasil.