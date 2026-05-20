Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

El mensaje institucional de Peñarol tras resolver adherirse a la Marcha del Silencio de este 20 de mayo

El Consejo Directivo aurinegro definió en la reunión del martes sumarse a la causa que impulsa el colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

El País
El País
20/05/2026, 08:22
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Los jugadores de Peñarol con las camisetas de "Todos Somos Familiares" en el Estadio Campeón del Siglo.
Los jugadores de Peñarol con las camisetas de "Todos Somos Familiares" en el Estadio Campeón del Siglo.
Foto: Leonardo Mainé.

Peñarol resolvió en la reunión del Consejo Directivo del martes adherirse a la Marcha del Silencio que se celebra este miércoles como todos los 20 de mayo y en esta jornada el club publicó un comunicado institucional que divulgó en sus diferentes redes sociales.

Con una votación de 6-5 a favor de adherirse a la causa que impulsa el colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la directiva Mirasol tomó esa resolución que generó controversia interna.

“Hoy 20 de mayo levantamos alto la bandera de los Derechos Humanos, la que debemos defender y nos debe unir como sociedad”, comienza diciendo el comunicado del club Carbonero.

“El Club Atlético Peñarol acompaña a las familias de los desaparecidos en su lucha inclaudicable por encontrar a sus seres queridos”, continúa diciendo la comunicación de Peñarol que cierra: “Juntos podemos hacer un Uruguay unido y en paz”.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Consejo DirectivoPeñarolMarcha del Silencio

Te puede interesar