El mensaje institucional de Peñarol tras resolver adherirse a la Marcha del Silencio de este 20 de mayo

Peñarol resolvió en la reunión del Consejo Directivo del martes adherirse a la Marcha del Silencio que se celebra este miércoles como todos los 20 de mayo y en esta jornada el club publicó un comunicado institucional que divulgó en sus diferentes redes sociales.

Con una votación de 6-5 a favor de adherirse a la causa que impulsa el colectivo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la directiva Mirasol tomó esa resolución que generó controversia interna.

“Hoy 20 de mayo levantamos alto la bandera de los Derechos Humanos, la que debemos defender y nos debe unir como sociedad”, comienza diciendo el comunicado del club Carbonero.

“El Club Atlético Peñarol acompaña a las familias de los desaparecidos en su lucha inclaudicable por encontrar a sus seres queridos”, continúa diciendo la comunicación de Peñarol que cierra: “Juntos podemos hacer un Uruguay unido y en paz”.