Cerro Largo sacude el mercado de pases del ciclismo: fichó a Pablo Bonilla, Anderson Maldonado y Leonel Rodríguez

En plena pretemporada del ciclismo uruguayo, los clubes más importantes del ámbito local mueven sus fichas para conformar los equipos de cara a la temporada 2026/27, que comienza en setiembre y culmina con la edición 82 de la Vuelta Ciclista del Uruguay, en la semana de Turismo del próximo año.

Y es hasta ahora el prestigioso Club Ciclista Cerro Largo el que realizó el movimiento más fuerte ya que concretó tres altas de jerarquía. La semana pasada anunció la vuelta de Leonel Rodríguez, el vigente campeón nacional de Ruta que acaba de conquistar el USA Crits 2026 en Estados Unidos (un campeonato por puntos de ocho fechas que se disputó en diferentes ciudades del sureste del país norteamericano).

El velocista de Treinta y Tres —ganador de varias etapas en las ediciones pasadas de Rutas de América y Vuelta Ciclista del Uruguay, más un sinfín de carreras “domingueras” a lo largo de la temporada— ya supo defender al club arachán en el pasado y generó revuelo por el cariño que le tiene la gente de Melo y resto del departamento.

Sin embargo, no llega solo. Según pudo saber Ovación, el Club Ciclista Cerro Largo también concretó dos fichajes más: nada más y nada menos que los flamantes campeones de las ediciones 2026 de Rutas de América y Vuelta Ciclista del Uruguay. Hablamos respectivamente de Anderson Maldonado y el joven Pablo Bonilla, también olimareños y quienes también vienen de defender la anterior campaña al Náutico Boca del Cufré.

El equipo completo estará conformado en principio con ellos tras, más Juan Castillo y Maicol Tabárez, quienes ya estaban en el club y renovaron sus contratos. Resta definir la situación de Matías “Piojo” Presa, a quien también se pretender renovar pero aún no hay información oficial al respecto.