Otro top-10 de Thomas Silva en el Giro de Italia: salió sexto en la etapa 18 que ganó Paul Magnier

El Giro de Italia 2026 va llegando a su final. Este martes se corrió la 18ª etapa —sobre 168 kilómetros entre Fai della Paganella (Trentino) y Pieve di Soligo (Veneto)—, con perfil llano pero con un ascenso exigente sobre el final: el Muro di ca' del Poggio. Se trató de un puerto de cuarta categoría de 1,1 kilómetros y 12,3% de desnivel promedio, con pendientes máximas del 19%, inmediatamente después de pasar el cartel de los últimos 10 kilómetros de la etapa.

Era una subida clave y Thomas Silva Coussán lo tenía claro, por eso se adelantó en el pelotón justo antes de la base del repecho, para subirlo entre los primeros lugares del grupo. El uruguayo se mantuvo en la punta del pelotón y subió prácticamente a rueda de Jonas Vingegaard, el líder de la general que lleva la Maglia Rosa, y logró su cometido: quedó en el grupo de adelante cuando el grupo se fragmentó.

Cuando coronaron el Muro, quedaban nueve kilómetros totalmente llanos de carrera. Primero se cortó un grupo reducido de unos 15/20 corredores, entre los que estaba Thomas Silva, único del XDS Astana Team. Pero cuando faltaban tres kilómetros fueron conectados por otro grupo más numeroso desde atrás, entre los que venían los especialistas en el sprint. Por ejemplo el francés Paul Magnier, ganador del día.

El uruguayo tenía muchas chances de disputar un lugar del podio o incluso la etapa si ese grupo no conectaba, pero cuando los mejores velocistas conectaron de atrás era esperable que ellos definieran la victoria. Sin embargo, el uruguayo mantuvo la ubicación y definió a pura potencia, codo a codo con los mejores embaladores, y logró meterse en el sexto lugar final.

Se trata del quinto top-10 del uruguayo en este Giro de Italia: ganó la segunda etapa, fue tercero en la quinta, cuarto en la octava, tercero en la 12ª y ahora sexto en la 18ª. Con una regularidad impresionante desde la primera semana hasta esta última, Silva sigue escribiendo historia grande para el ciclismo uruguayo.