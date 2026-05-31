Terminó el Giro de Italia: Vingegaard campeón y Thomas Silva culminó tercero en la clasificación por puntos

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se proclamó campeón de la 109 edición del Giro de Italia tras la disputa de la 21ª y última etapa, este domingo en Roma. En un pintoresco circuito alrededor del Coliseo romano y otros monumentos de la Ciudad Eterna, se unió a la fiesta el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) logrando el triunfo al sprint que se le había negado en tres semanas de carrera.

El último día de carrera levantó los brazos el sprinter de 25 años después de múltiples frustraciones, pero el gigante transalpino saldó la pesada deuda demostrando su potencial en un disputado sprint. Marcó un tiempo de 3:05,51, superando a su compatriota Giovanni Leonardo (Polti) y al francés Paul Panhoet (Groupama).

Lejos de la batalla por el esprint entró en meta el Emperador de Roma, el patrón del Giro 2026, rodeado de su equipo, esta vez con maillot negro, directo al trofeo Senza Fine, el que le abre una página importante de la historia. Cerró el círculo de las tres grandes en Roma con el honor de llevar la maglia rosa.

Jonas Vingegaard con la Maglia Rosa del Giro de Italia 2026. LUCA BETTINI/AFP fotos

Cómo llegó Thomas Silva

Thomas Silva Coussán se entreveró en los primeros lugares del pelotón en la definición de la última etapa y logró concretar un destacado puesto número 20 en la última llegada, que fue masiva pues llegaron a definir 112 ciclistas.

El uruguayo logró sumar 10 puntos más para la Maglia Ciclamino (que quedó en poder del francés Paul Magnier, ganador de tres etapas al sprint), y terminó en el podio de la clasificación por puntos.

Magnier se impuso con 200 puntos, en el segundo escalón quedó Milan con 153 unidades, y completó el podio Silva Coussán con 99 puntos.

🎬 The final circuit delivers the spectacle: a thrilling attack followed by a sprint showdown among the top fast men.

🎥 Flash Highlights of Stage 2️⃣1️⃣



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Vingegaard campeón de las tres grandes vueltas

Vingegaard (Hillerslev, 29 años), en su debut en el Giro, se une al grupo de 8 corredores que cuentan en su palmarés con las 3 grandes: Anquetil, Gimondi, Merckx, Hinault, Contador, Nibali y Froome, y optara en el próximo Tour a un doblete Giro-Tour en la misma temporada que solo tienen en el historial Coppi, Anquetil, Merckx, Hinault, Roche, Indurain, Pantani y Pogacar.

El ganador del Tour 2022 y 2023 y de la Vuelta 2025 ofreció su mejor versión en el Giro que acaba de finalizar, con 5 triunfos de etapa en montaña que acabó con la resistencia de los rivales. Reforzado con un equipo más poderoso que en otras ocasiones, Vingegaard sale de Roma como emperador del Giro en el año de su debut, y abre el sueño de poder batir a Pogacar en París evitando el quinto título del esloveno.

La superioridad de Vingegaard quedó reflejada en la general, superando en más de 5 minutos a los otros inquilinos del podio, el austríaco Felix Gall (Decathlon) y el australiano y ganador del Giro 2022 Jai Hindley. El top 10 se sucedieron Arensman, Derek Gee, Afonso Eulálio, Storer, Piganzoli, Caruso y el colombiano Egan Bernal.

