Giro de Italia: Vingegaard ganó la penúltima etapa, es virtual campeón y Thomas Silva tuvo una gran escalada

El uruguayo Thomas Silva protagonizó una gran escalada este sábado en la penúltima etapa del Giro de Italia. El integrante del XDS Astana Team finalizó en el puesto 51 y de esta forma logró escalar 17 lugares en la clasificación general individual, por lo que se ubica en el puesto 49.

🇮🇹 Manuele Tarozzi gave all he had, but Thomas Silva and Andreas Leknessund fought for the Traguardo Volante!



💜 They sit 3rd and 4th in the Maglia Ciclamino classification



📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/Vf67KtLxil — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2026

El ganador de la etapa fue el corredor danés Jonas Vingegaard, el virtual campeón del Giro tras imponerse este sábado en la penúltima etapa de la Corsa Rosa, con final en alto en Piancavallo, en la víspera del final de la prueba que tendrá lugar en Roma.

🔻Once again, Jonas Vingegaard stands alone, and the fifth masterpiece of his Giro is complete.



🔻Ancora una volta lui,e la quinta sinfonia è servita.



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/IyGZkQ4tvW — Giro d'Italia (@giroditalia) May 30, 2026

Es la quinta victoria de Vingegaard en este Giro y, salvo un accidente, el danés se convertirá el domingo en el octavo corredor de la historia en ganar las tres grandes vueltas ciclistas por etapas, uniéndose a Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome.

Vingegaard, que participa por primera vez en el Giro, ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023 y la Vuelta a España en 2025.

Gran favorito antes de tomar la salida en Bulgaria, el líder del Visma-Lease a Bike dominó esta 109ª edición del Giro de principio al fin y terminará con una ventaja de más de cinco minutos en la clasificación general sobre el austríaco Felix Gall y el australiano Jai Hindley, que salvo imponderables lo acompañarán en el podio.

Vingegaard, que será el principal rival de Tadej Pogacar en el Tour de Francia que comenzará en poco más de un mes en Barcelona, confirmó su supremacía este sábado en la última etapa de montaña.

El danés anunció antes de la salida que lucharía por el triunfo de etapa en Piancavallo, donde el legendario escalador italiano Marco Pantani se impuso en 1998 antes de lograr el doblete Giro-Tour, algo con lo que sueña Vingegaard este año.

"Me gusta ganar. Quiero ganar tantas carreras como sea posible", declaró el danés al llegar a la meta.

"Decidimos intentarlo de nuevo hoy; era el último día en la montaña, así que hoy se decidiría todo. Fuimos con todo a por la etapa", añadió agradeciendo el trabajo de sus compañeros.

"Los chicos hicieron un trabajo increíble otra vez hoy. Yo también tuve un día increíble hoy. Haber ganado ya cinco etapas aquí y tener una ventaja sólida de cara a mañana es algo especial para mí", concluyó.

Como ha sido habitual en este Giro, Gall fue el único capaz de seguirlo durante unos metros antes de ceder a su vez y marcar su propio ritmo, siendo posteriormente alcanzado por Jai Hindley y Derek Gee-West.

Vingegaard fue dando alcance a los últimos supervivientes de la escapada del día para levantar los brazos en la meta, con 1:15 de ventaja sobre Gall, Hindley y Gee-West.

El neerlandés Thymen Arensman, quinto en la etapa, salvó su cuarto puesto en la general gracias al enorme trabajo de su compañero de equipo, el colombiano Egan Bernal.

Con información de AFP.