Giro de Italia: Sepp Kuss ganó la etapa reina; Thomas Silva llegó 56ª y escaló nueve lugares en la general

La etapa reina del Giro de Italia 2026 tuvo seis exigentes puertos de montaña y para pasarlos relativamente adelante y no quedar colgado cuando los favoritos pisaran el acelerador, la mejor estrategia era colarse en la fuga del día y esperarlos adelante. Fue precisamente lo que intentó Thomas Silva Coussán en los primeros kilómetros de carrera y lo logró.

Eso le permitió afrontar los primeros ascensos del día adelante del grupo principal y cerrar una de sus mejores etapas de montaña: arribó en un reducido grupo de cinco corredores que llegó a 28:19" del ganador, y cruzó la línea de meta en el puesto 56 del día, entre los 156 corredores que largaron.

El ganador fue el estadounidense Sepp Kuss del Visma | Lease a Bike, equipo que festejó por duplicado porque Jonas Vingegaard mantuvo la diferencia en la cima de la general individual y está cada vez más cerca de conquistar su primer Giro.

La 19ª etapa del Giro de Italia es catalogada como la "etapa reina" por la dificultad de su recorrido: fueron 151 kilómetros en los Alpes italianos, entre Feltre y Alleghe (Veneto).

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Los ciclistas debieron subir seis puertos de montaña: tres de segunda categoría, uno de primera y uno de máxima (10 km con pendientes de hasta 14%), antes de llegar por otro más de segunda categoría: cinco kilómetros con pendientes de hasta 15%.

Kuss coronó el último puerto en solitario, 13" por delante del canadiense Derek Gee-West y 36" sobre el italiano Giulio Ciccone, ambos del Lidl-Trek.

Inmediatamente llegaron los favoritos, que absorbieron en el último ascenso al resto de la fuga. En cuarto lugar llegó el austríaco Felix Gall del Decathlon a 39", con el Maglia Rosa a su rueda que cruzó en quinto lugar.

El australiano Jai Hindley del Red Bull-BORA fue otro ganador del día porque llegó sexto a 43" y le arrebató el tercer luegar de la general al neerlandés Thymen Arensman (INEOS), 12º a 1:45".