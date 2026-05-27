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El País Ovación Multideportivo

Giro de Italia: Thomas Silva no pudo enganchar la fuga que definió la etapa 17; ganó el danés Michael Valgren

El uruguayo del XDS Astana Team arribó a meta en un numeroso grupo de 40 corredores, a 19:15" del ganador del día. Una larga fuga de 21 corredores fue la que disputó la victoria en Andalo (Trentino).

El País
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27/05/2026, 12:38
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El danés Michael Valgren (EF Education) gana la etapa 17 del Giro de Italia 2026
El danés Michael Valgren (EF Education) gana la etapa 17 del Giro de Italia 2026.
Foto: LaPresse/Giro d'Italia

La 17ª etapa del Giro de Italia conectó las localidades de Cassano d'Adda (Lombardia) con Andalo (Trentino) en 202 kilómetros de carrera, con un perfil de media montaña: adecuado para las condiciones del uruguayo Thomas Silva Coussán, pero quien de todos modos no pudo disputar la etapa porque no enganchó la fuga que llegó a definir varios más de cinco minutos adelante del pelotón.

El grupo de 21 corredores que se escaparon del pelotón principal se fue desgranando a medida que fueron pasando los puertos de montaña y quien se impuso al final fue el danés Michael Valgren (EF Education), apenas unos segundos por delante del noruego Andreas Leknessund (Uno-X) y el italiano Damiano Caruso (Bahrain) que completaron el podio del día.

El grupo de favoritos —donde arribaron Jonas Vingegaard (Visma) con la Maglia Rosa y sus contendientes en la general, como Felix Gall (Decathlon) y Thymen Arensman (INEOS)— llegó a 5:15" del ganador del día.

Pero la clasificación no sufrió cambios importantes: el danés se mantiene firme en la cima de la general individual, seguido por los dos corredores antes mencionados: Gall a 4:03" y Arensman a 4:27".

Jonas Vingegaard con la Maglia Rosa del Giro de Italia 2026
Jonas Vingegaard con la Maglia Rosa del Giro de Italia 2026.
LUCA BETTINI/AFP fotos

Cómo le fue a Thomas Silva

Pese a que el perfil medio montañoso de la etapa 17 se ajustaba a las cualidades de Thomas Silva, el uruguayo no pudo conectar la fuga del día y quedó sin chances de disputar la carrera.

Después, con el pasar de los puertos de montaña (tres de tercera categoría que los ciclistas debieron pasar este miércoles), Silva perdió rueda con el grupo de favoritos y terminó llegando a meta a 19:15" del ganador, en un numeroso grupo de 40 corredores que prácticamente cerró la marcha.

El uruguayo Thomas Silva en Bulgaria, durante la preparación del Astana para el Giro D'Italia
El uruguayo Thomas Silva en Bulgaria, durante la preparación del Astana para el Giro D'Italia
Foto: XDS Astana Team

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