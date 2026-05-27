Giro de Italia: Thomas Silva no pudo enganchar la fuga que definió la etapa 17; ganó el danés Michael Valgren
El uruguayo del XDS Astana Team arribó a meta en un numeroso grupo de 40 corredores, a 19:15" del ganador del día. Una larga fuga de 21 corredores fue la que disputó la victoria en Andalo (Trentino).
La 17ª etapa del Giro de Italia conectó las localidades de Cassano d'Adda (Lombardia) con Andalo (Trentino) en 202 kilómetros de carrera, con un perfil de media montaña: adecuado para las condiciones del uruguayo Thomas Silva Coussán, pero quien de todos modos no pudo disputar la etapa porque no enganchó la fuga que llegó a definir varios más de cinco minutos adelante del pelotón.
El grupo de 21 corredores que se escaparon del pelotón principal se fue desgranando a medida que fueron pasando los puertos de montaña y quien se impuso al final fue el danés Michael Valgren (EF Education), apenas unos segundos por delante del noruego Andreas Leknessund (Uno-X) y el italiano Damiano Caruso (Bahrain) que completaron el podio del día.
🔻Tactically perfect. An attack under the Flamme Rouge, and Michael Valgren flew towards his first ever #GirodItalia win.— Giro d'Italia (@giroditalia) May 27, 2026
🔻Tatticamente perfetto. Un attacco sotto la Flamme Rouge, e Michael Valgren si invola verso la prima vittoria in carriera al #GirodItalia.
⏪ The… pic.twitter.com/B2y8Cqf9aK
El grupo de favoritos —donde arribaron Jonas Vingegaard (Visma) con la Maglia Rosa y sus contendientes en la general, como Felix Gall (Decathlon) y Thymen Arensman (INEOS)— llegó a 5:15" del ganador del día.
Pero la clasificación no sufrió cambios importantes: el danés se mantiene firme en la cima de la general individual, seguido por los dos corredores antes mencionados: Gall a 4:03" y Arensman a 4:27".
Cómo le fue a Thomas Silva
Pese a que el perfil medio montañoso de la etapa 17 se ajustaba a las cualidades de Thomas Silva, el uruguayo no pudo conectar la fuga del día y quedó sin chances de disputar la carrera.
Después, con el pasar de los puertos de montaña (tres de tercera categoría que los ciclistas debieron pasar este miércoles), Silva perdió rueda con el grupo de favoritos y terminó llegando a meta a 19:15" del ganador, en un numeroso grupo de 40 corredores que prácticamente cerró la marcha.
-
Thomas Silva: su estrategia para la contrarreloj, el peso de la Maglia Rosa y "las cabezas que tienen que cambiar"
Thomas Silva: "Fue un día muy frío, duro. Llovió mucho y hasta tuvimos granizo. Pero lo pudimos sacar adelante"
Qué tan grande es lo de Thomas Silva en el Giro de Italia y por qué es comparable a la medalla de Milton Wynants
¿Encontraste un error?