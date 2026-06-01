Cuatro medallas, tres de oro y récords nacionales: la gran actuación de Uruguay en el Iberoamericano de atletismo

Uruguay cerró su participación en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo de Lima 2026 con un resultado más que positivo. La delegación celeste cosechó cuatro medallas, tres de oro y una de bronce, estableció un récord nacional y sumó varias actuaciones destacadas que reflejan el buen presente de este deporte y alimentan la ilusión de cara a los próximos desafíos internacionales.

La gran figura del torneo fue Valentín Soca. El atleta oriundo de Vichadero confirmó su crecimiento deportivo en el plano internacional al conseguir un espectacular doblete de oro. Primero se impuso en los 10.000 metros y, dos días después, volvió a subirse a lo más alto del podio al ganar los 1.500 metros con un tiempo de 3’41”17. Su rendimiento lo convirtió en uno de los nombres más importantes del campeonato y en una de las mayores esperanzas del atletismo uruguayo para los próximos años.

La otra gran protagonista fue Déborah Rodríguez, que volvió a demostrar por qué es una de las máximas referentes del deporte uruguayo. La atleta se quedó con el oro en los 800 metros tras cruzar la meta en 2’03”39, superando a la brasileña Mayara Dos Santos Leite y a la chilena Berdine Pierre Castillo.

La victoria tuvo un valor especial para Rodríguez, ya que significó su quinta medalla en Campeonatos Iberoamericanos. Además de las medallas doradas obtenidas en Río de Janeiro 2016 y La Nucía 2022 se sumó ahora la de Lima, consolidando una trayectoria de más de una década al más alto nivel continental.

La cuarta medalla para Uruguay llegó de la mano de Emiliano Lasa. El experimentado saltador volvió a demostrar su vigencia al obtener el bronce en salto largo con una marca de 7,88 metros, sumando un nuevo podio internacional a una carrera repleta de éxitos.

Pero las buenas noticias no se limitaron solo a las medallas. Nahuel Laguna protagonizó uno de los momentos más destacados del campeonato al establecer un nuevo récord nacional en los 110 metros con vallas. El uruguayo registró 14.87 segundos y mejoró por dos centésimas la marca de 14.89 que Javier Olivar mantenía desde 1984.

Entre figuras consolidadas y jóvenes talentosos que comienzan a hacerse un lugar en la élite de la región, Uruguay dejó una imagen muy positiva en Lima. Los resultados obtenidos demuestran el crecimiento que ha tenido el atletismo celeste y confirman que el país cuenta con una generación capaz de competir de igual a igual con las principales potencias iberoamericanas.