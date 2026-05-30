Diez remeros uruguayos definen en la Copa Mundial de Remo 2026: ¿Quiénes son y cuándo vuelven a competir?

Diez uruguayos estarán compitiendo en instancias decisivas de la Copa Mundial de Remo a partir de este sábado. El campeonato que este año se está llevando a cabo en la ciudad de Sevilla (España) comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo 31 de mayo. En diferentes categorías que se distribuyen según equipos y embarcaciones, son diez los competidores de Uruguay que mañana definirán su destino en semifinales o, incluso, en finales femeninas.

Bruno Cetraro, quien ya fue finalista del mundial de Shangái 2025, es uno de los uruguayos que tendrá participación en la mañana de este sábado, cuando compita por la semifinal 2 de remo individual masculino. Partirá a las 6:20 de la mañana de Uruguay y ocupará el carril número 6 en busca del pase a una nueva final que, en este caso, obtendrán los tres remeros mejor posicionados en la carrera.

Minutos más tarde, a las 6:42 de la mañana, la dupla integrada por Luciano García y Leandro Joaquín Rodas Correa, hará su participación en la semifinal 2 de parejas masculinas saliendo también desde el carril número 6.

A su vez, el cuarteto de Cuádruple Scull Masculino que integran Felipe Kluver Ferreira, Martín Zócalo, Martín González Volkman y Marcos Sarraute, competirá a las 7:26 por la semifinal 2. Esta disciplina consta de una carrera de 2000 metros en la que se enfrentan embarcaciones con capacidad para cuatro personas, cada una de ellas con dos remos. Cabe recordar que Kluver Ferreira, en dupla con Bruno Cetraro, alcanzaron en los juegos olímpicos de Tokio 2020 la final A de doble ligero masculino.

En la categoría femenina, Romina Cetraro, competirá a las 9:05 de la mañana en la final B de remo individual femenino ligero. Entre las cinco rivales de la uruguaya, hay dos sudamericanas: la argentina Clara Galfre y la peruana Luciana Zegarra.

Por último, la participación uruguaya del próximo sábado la cerrará la destacada Nicole Yarson, cuando a las 9:45 compita por la final A de remo individual ligero femenino. En busca de la medalla, la uruguaya que fue tercera en su heat y se posicionó entre las seis mejores de la competencia, se enfrentará a remeras de Irlanda, Holanda, México, Brasil y Bielorrusia. En esta categoría individual de 2000 metros, cada participante cuenta con dos remos y debe tener un peso corporal inferior a los 59 kg.