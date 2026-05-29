Cerro Largo 0-0 Cerro en vivo: el Villero va por puntos importantes en el descenso, visitando al arachán

La tercera fecha del Torneo Intermedio se abre en el Ubilla de Melo, a partir de las 19:30 horas (DSports Premium, Antel TV y Disney+), con un partido caliente en la parte baja, entre Cerro Largo y Cerro. Si bien el arachán tiene aire en el descenso, enfrenta a un equipo que le puede recortar distancia y que tiene la chance esta noche, de igualar a Danubio en puntos en la tabla del descenso si gana.

El arachán viene de cortar tres caídas al hilo en su escenario, tras golear a Boston River 3-0 con Ignacio Ordoñez en el banco, tras la ausencia de Danielo Núñez por un problema de salud. Por su parte, Alejandro Cappuccio debutó con victoria en el Villero, que cortó una racha de cuatro derrotas seguidas y seis juegos sin ganar, al superar a Central Español 1-0.

Cerro Largo vs. Cerro

Cerro Largo: Pedro González; Alexander Hernández, Lucas Correa, Matías Fracchia, Santiago Franca; Mario García, Sebastián Assis, Santiago Marcel; Maximiliano Añasco, Tiziano Correa, Gustavo Viera. DT: Ignacio Ordoñez.

Cerro: Yonatan Irrazabal; Damián Suárez, Alejo Macelli, Ariel Lima, Gianni Rodríguez; Tiago Rijo, Jairo Amaro, Brahian Alemán; Cristian Barros, Auguso Cambón, Matías Ocampo. DT: Alejandro Cappuccio.

Transmiten: DSports Premium, Antel TV y Disney+.

Árbitro: Andres Martinez.

Asistentes: Pablo Llarena y Nicolas Piaggio.

Cuarto: Elías Lorenzo.

VAR: Daniel Fedorzuck y Franco Mieres.

Estadio: Estadio Municipal Arq. Antonio Eleuterio