La impactante cifra de técnicos que pasaron por el fútbol uruguayo desde que Diego Aguirre es DT de Peñarol

Proceso. Una palabra que en el fútbol -sobretodo el sudamericano- se dice mucho, pero se aplica poco. En épocas donde el resultado lo es todo, la presión mediática y de los hinchas influye y la necesidad de títulos es una obsesión, son pocos los que realmente lo consiguen, pero Diego Aguirre lo hizo.

Es cierto que su espalda poco a poco se ha ido ensanchando con el paso de los años, pero la Fiera es uno de los pocos que ha podido lograrlo en el fútbol uruguayo. Los logros como futbolista, se sumaron a los títulos como entrenador, en sus anteriores pasajes: la final de Copa Libertadores y ser el técnico que más veces depositó al aurinegro en fases finales del certamen internacional en este siglo, lo llevaron a ganarse la confianza de los directivos carboneros.

Más allá de ciertas rachas negativas que atravesó en el Carbonero, es indiscutible que la Fiera es el técnico con mayor tiempo en el cargo en la Primera División de nuestro país. Ya son 138 partidos luego de asumir en noviembre de 2023 y continuar hasta el día de hoy.

Pero el dato que más llama la atención es la cantidad de entrenadores que pasaron en el resto de los equipos mientras que Aguirre se mantiene como estratega principal del Mirasol.

La cifra asciende a 54 en una lista que cuenta con aquellos interinos que dirigieron más de cinco partidos (Gustavo Matosas y Alberto Mena) y que no contempla a los que pasaron por la máxima categoría, pero fueron cesados en la Segunda División (Martín Piñeyro en Deportivo Maldonado, Raúl Salazar en River Plate y Marcelo Russo en La Luz).

Entre las instituciones que más cambiaron de entrenador desde fines de 2023 a la fecha, se encuentran Defensor Sporting, Wanderers, Danubio, Cerro y Miramar Misiones ya que todas utilizaron cinco entrenadores.

El violeta fue el último en cambiar de técnico porque Román Cuello fue cesado en las últimas horas en el equipo de Parque Rodó ya que en la noche del lunes se anunció la medida que tomó la directiva, mientras que este martes asumió Gerardo Miranda de forma interina, al menos, hasta el parate del Torneo Intermedio.

Por el otro lado, hay dos equipos que solo cambiaron una vez de entrenador en Primera División en los últimos dos años y son Central Español y Cerro Largo. El Palermitano, que volvió a la máxima categoría para esta temporada, cesó en las últimas semanas a Pablo de Ambrosio, mientras que el Arachán solo contó con Bruno Silva antes del retorno de Danielo Núñez que es el actual entrenador del equipo, más allá de la licencia que atraviesa.

Otro dato a tener en cuenta es que Alejandro Apud es el técnico que encabezó el plantel de más equipos en este tiempo ya que estuvo en cuatro equipos diferentes.

En abril de 2023 asumió en Boston River y en diciembre del mismo año -cuando Diego Aguirre ya era técnico de Peñarol- se marchó del Sastre. En abril, pero de 2024, llegó a Danubio en el que estuvo hasta marzo del año siguiente y dos meses después se hizo cargo de Wanderers durante tres meses ya que se marchó en agosto del año pasado. Su último equipo fue Cerro, al que dirigió entre marzo y mayo de 2026 durante ocho partidos.

Además, Jadson Viera estuvo en Boston River y Nacional, Ignacio Ithurralde en River Plate y Defensor Sporting, Diego Monarriz en Juventud de Las Piedras y Danubio y Leonel Rocco en Fénix y Progreso.

Entró en el Top 5 de Sudamérica y tiene buenos números

Más allá de ser el técnico que lleva más tiempo en su cargo en Uruguay, Diego Aguirre también tiene el récord de ser uno de los cinco que mantuvo su puesto de entrenador por más partidos en el continente, solamente teniendo en cuenta participación en Primera División.

El quinto puesto quedó de esta forma para Diego Aguirre que en noviembre de 2023 asumió en Peñarol y hasta la fecha se mantiene al frente del club aurinegro en el que es ídolo por lo que fue como jugador y lo que es como DT.

Solo un mes antes de que Diego Aguirre asumiera en Peñarol, Once Caldas le dio la dirección técnica del plantel a Hernán Herrera que hasta hoy sigue al frente del equipo de Colombia.

En mayo de 2023, Daniel Sasso se hizo cargo del plantel principal de Universidad Central de Venezuela y no solo logró salir campeón del fútbol local, sino que además depositó al equipo por primera vez en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En mayo de 2021, Sportivo Trinidense de Paraguay contrató a José Arrúa para hacerse cargo del plantel principal y cinco años después sigue en ese rol luego de 165 encuentros.

El primer puesto lo ocupa el portugués Abel Ferreira que llegó a Palmeiras de Brasil en noviembre de 2020 y todavía se mantiene. Suma un total de 432 partidos al frente del Verdao con el que ganó dos veces la Copa Libertadores.

Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras. Foto: Estefanía Leal.

Los números de la Fiera al frente de Peñarol en este nuevo pasaje por el club marcan que estuvo al frente del plantel en un total de 138 partidos con un saldo de 84 victorias, 28 empates y 26 derrotas.

En materia de títulos ganó el Campeonato Uruguayo 2024 tras obtener el Torneo Apertura, Torneo Clausura y Tabla Anual. En el 2025 se alzó con el Torneo Intermedio, Torneo Clausura y por primera vez con la Copa AUF Uruguay, mientras que en 2026 se quedó con la Supercopa Uruguaya en el inicio de la temporada.

Es casi un hecho que el actual entrenador de Peñarol se quedará hasta final de este año y en caso de concretarlo podrá seguir agrandando esta estadística en la que destaca y que en épocas de recambio constante, fue una excepción al frente del conjunto carbonero.