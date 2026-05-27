Peñarol ante Santa Fe por Copa Libertadores: hora, equipos, dónde verlo y qué necesita para ir a Sudamericana

Después de la eliminación de la Copa Libertadores a falta de una fecha para el cierre de la fase de grupos, Peñarol enfrenta su última chance para continuar en el plano internacional en el segundo semestre de la temporada 2026 y esta noche recibe a Independiente Santa Fe de Bogotá desde las 21:30 (ESPN y Disney+) en el Estadio Campeón del Siglo.

Al equipo de Diego Aguirre solo le sirve un resultado para avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana: ganar. Un empate o una derrota lo dejarán en el último puesto del Grupo E y sin actividad internacional por lo que resta de un año que viene siendo más que complicado para el Mirasol con un cúmulo de lesiones que no dan tregua.

Lo cierto es que en medio de todo ese panorama sanitario y después de haber peleado hasta el final el jueves por la victoria frente a Corinthians, con el que empató 1-1 en su escenario, el aurinegro buscará su primera victoria en esta edición de la Libertadores ya que apenas suma tres puntos, dos conseguidos jugando como visitante y uno como local.

Con una notoria mejora desde lo futbolístico con rendimientos individuales que vienen potenciando lo colectivo, el equipo de Diego Aguirre no tendrá otra opción que la victoria ante un Independiente Santa Fe de Bogotá que viene de ser eliminado en semifinales del Torneo Apertura de la Liga de Colombia tras perder por penales con Júnior de Barranquilla pero que mantiene viva la chance de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores.

Es que si el equipo del uruguayo Pablo Repetto le gana a Peñarol y Platense empata o pierde con Corinthians en San Pablo, avanzará a la ronda de los 16 mejores de la competición.

En tal sentido, el partido de esta noche cobra mucha importancia para los dos equipos porque Santa Fe buscará una victoria para continuar en la Copa Libertadores, mientras que Peñarol se aferra a un triunfo en su casa para clasificarse a los playoffs de la Copa Sudamericana y seguir en actividad internacional de cara a la segunda parte de la temporada 2026 tras el sabor amargo de la eliminación del máximo torneo continental.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Será la peor campaña de Peñarol como local en el Campeón del Siglo por Copa Libertadores

La de 2026 será una campaña recordada por malos resultados para Peñarol en Copa Libertadores y con marcas favorables que se rompieron jugando como local en el Estadio Campeón del Siglo. La primera fue el adiós al invicto de 22 partidos en su escenario por este certamen continental que cortó Platense al vencer al Mirasol 2-1 el 16 de abril. La última y hasta entonces única derrota del Carbonero en el CDS por Libertadores había sido el 27 de abril de 2017 ante Palmeiras por 3 a 2.

Pero además de ese dato, hay otro: la de 2026 se convertirá en la peor campaña como local en el CDS por Copa Libertadores ya que hasta el momento suma un punto y podrá llegar a dos si empata o a cuatro si gana. En 2017 hizo 6/9, en 2018 sumó 9/9, en 2019 consiguió 7/9, en 2020 otra vez 9/9, en 2022 sumó 7/9, en 2024 hizo 9/9 y en 2025 consiguió 7/9.

Maximiliano Olivera celebra el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Corinthians por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol vs. Independiente Santa Fe