Peñarol comunicó que "por disposición del ministro del Interior, Carlos Negro" sus hinchas evacuarán primero el CDS

"La parcialidad de Peñarol será la primera en salir del Estadio Campeón del Siglo una vez finalizado el partido frente a Independiente Santa Fe, por la Copa CONMEBOL Libertadores", señala un comunicado oficial que publicó el club este martes, sobre la evacuación del estadio luego del partido decisivo que se juega este miércoles por la noche contra el equipo colombiano.

Todo está enmarcado en los graves incidentes que se produjeron al finalizar el último partido de Peñarol por Libertadores, frente a Corinthians en el Campeón del Siglo, donde hubo represión de la Policía contra los hinchas aurinegros y varias personas resultaron con heridas, a causa de gases lacrimógenos y detonaciones con balas de goma hacia la multitud.

Al día siguiente, el presidente de Peñarol fue sumamente crítico con el operativo de seguridad del Ministerio del Interior, que dispuso que los hinchas de Corinthians se fueran antes y los de Peñarol aguardaran media hora encerrados, luego de la eliminación de la Libertadores.

Pero no obstante, la caravana de ómnibus que trasladaba a los parciales brasileños demoró en salir y terminaron avanzando entre los hinchas de Peñarol, una vez que sí pudieron evacuar el estadio. No hubo inconveniente alguno porque, además, las hinchas de Corinthians y Peñarol tuvieron encuentros de "camaradería" tanto en São Paulo como en Montevideo antes de cada partido. Es decir: no había señales de posibles enfrentamientos, sino todo lo contrario.

En ese sentido, Ruglio manifestó (en diálogo con 100% Deporte, Sport 890): “Esta la armaron. Le dije a Carlos Negro que investiguen porque esto alguien dijo ‘hoy vamos a enloquecer a la gente’. No tiene explicación todo lo que pasó”. Y también: “¿Para qué dejar 40.000 personas encerradas en el estadio? Está mal. Es muy extraño lo que pasó ayer. Tiraron gas lacrimógeno para adentro del estadio. Mojaron a personas que no estaban haciendo nada en pleno invierno”.

Los hinchas de Peñarol al término del partido ante Corinthians por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

El comunicado de Peñarol sobre el partido contra Santa Fe

Se informa que, por disposición del ministro del Interior, Carlos Negro, en conjunto con las autoridades de su cartera ministerial, la parcialidad de Peñarol será la primera en salir del nuestro Estadio Campeón del Siglo una vez finalizado el partido frente a Independiente Santa Fe, por la Copa CONMEBOL Libertadores. La hinchada visitante deberá aguardar dentro del escenario hasta completarse la evacuación del público local.

Nuestra Institución agradece al ministro y a las distintas autoridades por su apertura al diálogo luego de los hechos de público conocimiento acontecidos tras el último partido de nuestro equipo por el certamen continental.

Está en cada uno de nosotros la responsabilidad que mañana todo transcurra en paz antes, durante y después del trascedente partido que afrontaremos.