Cerro será sancionado tras los incidentes ante Nacional: perdería un punto y jugaría sin público ante Peñarol

Cerro sería severamente sancionado luego de los incidentes protagonizados por su parcialidad en el encuentro frente a Nacional el pasado 10 de mayo en el Gran Parque Central.

Según la información que maneja Ovación, el club albiceleste sería sancionado con la quita de un punto, una multa y la obligación de jugar su próximo partido como local sin público, que sería frente a Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Intermedio, antes del parate del fútbol uruguayo por el Mundial 2026.

Hasta este martes Cerro tiene tiempo para presentar sus alegatos ante la Comisión Disciplinaria y mañana se conocerá el fallo definitivo.

Los hechos ocurrieron durante la goleada 4-0 de Nacional sobre Cerro en el Gran Parque Central, en un partido que terminó suspendido a los 89 minutos por decisión del árbitro Javier Feres debido a los disturbios generados en la tribuna visitante.

Ya durante el primer tiempo se habían registrado lanzamientos de objetos desde la parcialidad albiceleste hacia el campo de juego, situación que obligó a detener momentáneamente el encuentro para exigir garantías de seguridad. En el complemento continuaron cayendo proyectiles y uno de ellos, incluso una sopapa, cayó cerca del arquero tricolor Luis Mejía.

La situación terminó de desbordarse luego del cuarto gol tricolor, convertido por Pavel Núñez a los 88 minutos. Allí se produjeron corridas y enfrentamientos entre hinchas de Cerro y personal de seguridad privada ubicado en la tribuna Héctor Scarone, lo que obligó al ingreso de la Guardia Republicana.

🏟️ Incidentes en la tribuna Héctor Scarone tras el cuarto gol del tricolor. Hubo enfrentamientos entre hinchas de Cerro y personal de seguridad, por lo que intervino la Guardia Republicana. Javier Feres terminó el partido sin adicionar tiempo.



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Ante ese escenario, Feres decidió suspender el encuentro y luego el árbitro señaló

que la suspensión fue por motivos de seguridad ya que las garantías no estaban dadas para continuar.

Cerro ya había tenido problemas en la temporada 2025, pero en el Campeón del Siglo, cuando sus hinchas lanzaron proyectiles a los de Peñarol incluso lastimando a una fanática carbonera.

El Código Disciplinario de la AUF prevé para este tipo de episodios sanciones que incluyen pérdida de puntos y partidos a puertas cerradas, algo que finalmente recaería sobre Cerro si se confirma el fallo esperado para este martes.